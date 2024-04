A tárgyakról Tugya Beáta, történész-muzeológus, archeozoológus beszélt. Elmondta: ezúttal Sassné Farkas Böske (1889-1950) alkotásaiból 1928 augusztusában megjelent fekete-fehér, barnított és zöld árnyalatú, festményekről készített művészi képeslap sorozat látható, illetve a hozzájuk tartozó albumborító a Balaton-part nevezetes helyeiről címmel. A borító belső oldalán dr. báró Wlassics Tibor földművelésügyi minisztériumi tanácsos (Wlassics Gyula miniszter fia), a Balatoni Társaság országos elnökének ajánlása olvasható: „Sassné Farkas Böske a magyar tenger lelkes és nagy tehetségű rajongója íme valóra váltotta az én régi, kedves eszmémet. Megszületett végre a balatoni művészi levelezőlap. Ihletettséggel, bensőséges szeretettel és tökéletes művészi tájismerettel alkotott rajzok ezek, amelyeket lelkemből ajánlok a magyar közönség megértő pártfogásába.”

Fotó: Szakony Attila

- A nagykanizsai születésű Farkas Böskének a rajztehetsége fiatal korában megmutatkozott - folytatta Tugya Beáta. - A Sass Ferenc fiatal festőművész a nagybányai festőiskolában, Hollósy Simonnál és Ferenczy Károlynál tanult, mesterének tartotta a természetet is. Férje szemléletét Böske is átvette, legszívesebben a szabadban alkotott. Az első világháború előtt számos kiállításuk nyílt a Dunántúl városai mellett többek között Münchenben is, sikereikről a Zala című napilap rendszeresen beszámolt. Sassné Farkas Böske az 1920-as évek második felének nyarait többnyire a Balaton mellett töltötte, sokat festett, a hegyek, a felhők, a víz ezer arca, színárnyalata mindig megihlette, csakúgy, mint a várromok. Később, Indiában úgy gondolta, a balatoni évek tanították, készítették fel a Himalája vagy akár a Fuji és a Japán-tenger megfestésére.

Tugya Beáta hozzátette: a képeslapok alapjául szolgáló festmények 1926-28 között a Balaton mellett készültek, többségük a Thúry György Múzeum Képzőművészeti és Brunner gyűjteményét gazdagítják: Szigligeti romok; Szigligeti vár; Rózsakő; Szegedy Róza háza; Kilátás Kisfaludy Sándor ablakából; Szent György-hegy; Balaton-part Badacsonyban a fonyódi hegyekkel; Szigligeti-öböl a tihanyi félszigettel. Méretük vegyes, a 15x24 centiméter kis mérettől a 70x50 centiméter nagyobb méretig terjednek, olajfestmények, kartonra, ritkábban vászonra festve. A festményekből készült művészi képeslapok mérete 10x15 centiméter.

Fotó: Szakony Attila

- Mint ismert Sassné lányával, Brunner Erzsébettel együtt 1929-ben Indiába költözött és Elizabeth Sass Brunner néven ott vált igazán ismert festővé - tette hozzá a szakember. - Munkái a tájképek mellett spirituális töltésű művekkel egészültek ki. Lánya elsősorban portréfestőként jegyzett művész lett. Néhány éves, Japánt, Amerikát és Európát is érintő – 1935-1938 közötti – kitérő után egészen haláláig, 1950-ig Indiában élt és dolgozott. Lánya ezt követően is Indiában maradt, 2001-es halálig mindössze egyszer, 1988-ban látogatott haza Magyarországra, Nagykanizsára.