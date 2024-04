Kezdjük az utóbbival, ami, akárcsak az egész alsónemesapáti birtok, önerőből, saját kezűleg készült. A cél: a meditációt szolgáló spirituális ösvénnyel is színesíteni a családi vállalkozás kínálatát. A labirintus nem zsákutcákkal, téves fordulókkal nehezített útvesztő, hanem egyetlen folyamatos, bár kanyargós keskeny út a célig, aki elindul rajta, nem tévedhet el. A labirintus lehet hatalmas, kövekkel vagy bokrokkal határolt ösvény vagy kavicsokkal, apró kövekkel kirakott alakzat; úgynevezett sétáló meditációs labirintus – mint a Balaton Birtokon, ahol mérnöki precizitással kimérve és kétheti kemény fizikai munkával készült. Bár ősi misztérium, manapság is nagy divat.

Hogy mit keres egy hagyományőrző, a régi falusi életet bemutatni szándékozó családi udvar hátsó kertjében, a veteményes mellett? Megkérdeztük.

A néhány napos kecskegida és barátai: (balról jobbra) ifjú Balaton József, Stárics Eszter, Zsédely Zsófia, Zsédely Hanna, Zsédely Balázs és Zsédely-Kéner Petra

Fotó: Fincza Zsuzsa

A Balaton Birtok elnevezés a működtető Balaton család nevére, s nem a magyar tengerre utal: az ifjú tanárember, Balaton József vállalkozásának részét képezi. Családi összefogással: az édesanya: Balaton Józsefné, Teri; ifjú Balaton József; a feleség: Stárics Eszter; a testvér: Balaton Lívia alkalmazottak és külső segítség nélkül hozták létre, tartják fenn, gondozzák állataikat, a takarmány egy részét meg is termelik – a hátsó udvarban az öreg MTZ 50-es traktor, bár népszerű a látogató gyerkőcök körében is, nem csak egy kiállítási darab. Mint régen minden rendes falusi portán, kapirgáló tyúkok biztosítják a tojásszükségletet, persze vannak egészen különleges társaik, a bóbitások, a padovai tyúkok, a cochinok, a gyöngytyúkok, a barátságos óriás brahmák, vagy a még a náluk is különlegesebb négy Ayam cemani, a világ egyik legdrágább tyúkfajtája, amit Indonéziában évszázadok óta misztikus szertartásokon használnak. Az egész tyúk koromfekete, a tolla, a bőre, a csőre, a taraja, a húsa, a csontja és a belső szervei, a vére is sötétebb, az íze (állítólag) semmiben sem különbözik a hagyományos tyúkhúsétól. Amúgy nagyon dekoratívak, igen békések és barátságosak, sokan, akárcsak a Balaton Birtokon, házi kedvencként tartják. Nem hiányozhatnak a kacsák, s a libák sem. A "főnök" közöttük Galiba, a szürke landeszi gúnár, a baromfiudvar nagyhangú csendőre, aki a malacokat is kordában tartja. Kecsut, az első kecskét több barátságos, dédelgetést imádó törpe fajta követte, de színes a felhozatal ölelni való nyulakból, tengeri malacokból, amelyek nem csak megszokták, de már igénylik is a gyerektársaságot. Amiben a két unokának, Rozinának és Somának, valamint barátaiknak köszönhetően hétköznap sem szenvednek hiányt. S akkor még nem beszéltünk a madarakról, a népszerű sárgahomlokú amazonról, Osziról, a papagájokról, pintyekről, királyfácánról, gerlékről, kanárikról. S ki ne hagyjuk az emukat, a két kakast, s Emulinát, aki már a birtokon kelt ki a tojásból. Csak egyéves, s még egy év kell az ivarérettséghez, a gazdái és a két emukakas reményei szerint tojó, erre utalnak a külső jelek, s a kakasok verekedésig fajuló rivalizálása, amint meglátják szerelmük leendő tárgyát.

A társaság bebizonyította, hogy a labirintuson végigsétálva mindig célba érnek. A képen Stárics Eszter, Zsédely Hanna, Zsédely Sándor, Balaton Soma, Balaton Rozina, ifjú Balaton József, Zsédely Zsófia, Zsédely-Kéner Petra, Zsédely Lilla, Zsédely Balázs és Balaton Lívia

Fotó: Fincza Zsusza

S mindez több mint húsz évvel ezelőtt, amikor Balaton József és húga, Lívia még gyerek volt, egy nimfapapagáj- és egy kacagó gerle párral kezdődött. Legnagyobb örömükre az ajándékba kapott madarak "családot" alapítottak, szaporodtak, s attól kezdve Balatonéknál névnapra, születésnapra, ünnepi meglepetésként kizárólag valamilyen különleges állatka, egzotikus madár jöhetett számításba, persze a zsebpénz is hasonlóra fogyott. "Livikém, valamilyen haszonállattal is hazaállíthatnál egyszer" – jegyezte meg időnként a családfő. Közben építkeztek, az új házba modern berendezés, bútorzat került, de Józsi miatt nem lehetett kidobni semmit, meglátta bennük az értéket és elkezdte gyűjteni a régi holmikat, amiből mára több mint 100 négyzetméteren (folyamatosan bővülő) helytörténeti és régiséggyűjteményt alakítottak ki. Az állatfarm is gyarapodik, vásárolnak a börzéken, legutóbb pedig két görög teknőst kaptak ajándékba. Jelenleg az 51 madáron kívül 167 állatot mutathatnak be a látogatóiknak, köztük, ahogy egy falusi portához illik, egyszerű "haszonállatok" , mellettük szelíd, barátságos egzotikumok.

Ifjú Balaton József a szépséges brahma kakassal, mellettük az egyik leendő emu-vőlegény

Fotó: Fincza Zsusza

– Családi hobbinak indult, ügyes kezű Józsi fiam nemcsak gyűjtött, hanem fúrt, faragott, pergolát, kiülőt épített, kis tavat alakított ki a ház mellett. Rendszeresen jártak hozzánk a barátaink, ismerőseink, nemcsak a gyerekek jöttek örömmel, hanem a felnőttek is szívesen töltöttek velünk 1-2 órát. Ők vetették fel, hogy miért nem mutatjuk meg másoknak is a birtokot, sokaknak örömet okoznánk vele. Egyre többen és többször ajánlották, mondhatni: rágták a fülünket. Sokat töprengtünk rajta mi is, lassan megbarátkoztunk a gondolattal, s kezdtük úgy kialakítani a farmot, hogy a látogatók minél szélesebb körének megfeleljen. Végül vettünk egy mély levegőt és tavaly májusban Balaton Birtok néven megnyitottuk kapuinkat a nagyközönség előtt. Azóta jártak már nálunk óvodás csoportok, baráti társaságok, civil szervezetek, iskolai osztályok, sőt a bagodi suli 80 gyerekét is fogadtuk már egyszerre, s közülük senki sem unatkozott – tájékoztatta lapunkat a családjára büszke édesanya, Balaton Józsefné, aki nem mellesleg 1998-től 2014-ig Alsónemesapáti polgármestereként dolgozott a faluért.

A retró konyha felszerelése közül több rendszeres használatban van

Fotó: Fincza Zsusza

A bagodi Fekete István Általános Iskola diákjainak látogatása persze nem a véletlen műve volt, hiszen a névadójuk szelleméhez méltóan a falusi élet tisztelete, az állatszeretet természetes része a tanintézet mindennapjainak, s persze az is sokat nyomott a latba, hogy ifjú Balaton József a suli történelem- és földrajztanára. A fiatal pedagógus vállalkozóként már évek óta mentora, korrepetálója az Apáti Iskoláért Alapítvány Várlak Tanodájának is, az ő vállalkozásába vették be új tevékenységi körökként a falusi élethez, környezethez és munkakultúrához kapcsolódó hagyományok, tevékenységek bemutatását, a helyi népművészeti, néprajzi, kézműves, építészeti és kulturális értékek, örökségek nagyközönség előtti prezentálását. A munkából kiveszi részét Líviával az élen az egész család, s bár Józsi Zalaegerszegen él feleségével és három gyermekével, de a szabadidejük nagy részét a birtokon töltik, s a felnőttek mellett már a 7 éves Rozina is számon tartható munkát végez. A csibekora óta Alsónemesapátiban cseperedő Emulinának amúgy az 5 éves Soma a kedvence, kicsit már túlnőtte a fiút, de még hízelgőn hozzábújik.

Támogatásukkal a szomszédok, a barátok is hozzájárulnak a sikerhez, vannak, akik a száraz kenyeret, a kerti zöldségmaradékot viszik el az állatok részére, jártak már náluk a helyi iskolások, az óvodások, de a polgármesterrel az élen az önkormányzat is jó szemmel nézi az igyekezetüket, elvégre a Bodzatanya, a füvésznapok, a népszerű túraútvonalak mellett idestova egy éve a Balaton Birtok is a település jó hírét öregbíti, s támogatja az idegenforgalomra alapozott terveiket. A birtoknak természetesen honlapja is van, ahol szépen sorjáznak a pozitív, dicsérő bejegyzések...