Nagyböjti lelkigyakorlatot tartanak péntektől vasárnapig a keszthelyi Kis Szent Teréz Bazilikában. A lelki hétvége pénteken 17 órától a városi keresztúttal kezdődik, amelyet dr. Udvardy György veszprémi érsek vezet a Fő téri templomtól a Kármelig, s ő lesz a főcelebránsa a 18 órakor kezdődő szentmisének is. Szombaton 18 órától Küsmődi Csongor, a csíkszeredai Szent Kereszt plébánia káplánja mutat be szentmisét s mond konferenciabeszédet, a virágvasárnapi, 10:30-as ünnepi, körmenetes alkalmon pedig énekelt passió is felhangzik. A szertartás celebránsa ezúttal is a székelyföldi káplán lesz.