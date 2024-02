Gyerekkoromban nem voltam az a biciklizős típus. Jobban szerettem futni, ugrani, felmászni bárhova, ha elég magasan volt. Aztán, ahogy ritkult a hajam, úgy fogyott a lendületem is, no meg persze a pluszkilók sem ösztönöztek túl sok mozgásra. Néhány éve aztán ismét nyeregbe pattantam, főleg azért, hogy leadjam a felesleget. Azóta hetente többször is tekerek, Szakony kollégával bejártuk már a környéket. Csuda helyeken jártunk, kilátók tövében, tavak partján, szőlőhegyek rengetegében, erdők mélyén. Most, hogy elkészült a Molnárit Murakeresztúrral és Őrtilossal összekötő kerékpárút, van egy újabb útvonal a listánkon. Bátran neki merek vágni, merthogy időközben a fölös kilókat is magam mögött hagytam.