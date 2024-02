A VÁRTAK Egyesület, a KÉVE, a DK, az MSZP és a Momentum helyi vezetői személyesen biztosították támogatásukról a függetlenként induló dr. Tóth Gergelyt. E szervezetek képviselői kiemelték: személye garancia a zöldpolitika érvényesülésére, a város valódi fejlődésére, a társadalmi párbeszédre, illetve az elmaradt vagy elhibázott beruházások szakszerű befejezésére. Hangsúlyozták: vele Keszthely akár kevesebb pénzből is sokkal több eredményt érhet el.

A fórumon az is elhangzott, az öt szervezet mellett továbbiak is támogatják a közgazdász professzort, például a Jobbik, az LMP és a Mindenki Magyarországa Néppárt. Dr. Tóth Gergely kijelentette: „alapelveink megtartása mellett, rugalmasan mindenkivel együtt szeretnénk dolgozni, ugyanis egy város szakszerű, eredményes vezetéséhez több nézőpontra is szükség van”.

A részletes programját március idusán mutatja majd be, de elöljáróban leszögezte: „ellenszélben, lejtős pályán kell nyernünk, ám nagyon jól haladunk”. A Festetics-kastéllyal kapcsolatban pedig kijelentette, „mindenki botrányosnak tartaná, ha magánkézbe kerülne”, s mindent megtesznek azért, hogy ez ne történhessen meg, és inkább a város kezelje.