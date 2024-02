Nagy Bálint közlekedési államtitkár, Keszthely és térsége országgyűlési képviselője ezzel kapcsolatban leszögezte: a történelmi megállapodással mindenki nyert, mert a munkavállalók biztosak lehetnek abban, hogy a következő esztendőkben az infláció fölött emelkedik a bérük, a MÁV-VOLÁN-csoport pedig a korábbinál kiszámíthatóbb feltételek mellett tudja végrehajtani a megújulási programját.

– Az elkövetkező években Lázár János miniszter úr vezetésével és a MÁV-Volán csoport munkavállalóival szövetségben megújítjuk Magyarország tömegközlekedési rendszerét – folytatta Nagy Bálint. – Ennek első lépése az az átfogó tarifareform, amely a tavaly bevezetett ország- és vármegyebérletek megjelenésével kezdődött, a megújulás pedig március 1-jétől folytatódik, hiszen minden más bérlettípus megszűnik, díjmentesen utazhatnak a 14 év alattiak és a 65 év felettiek, s 50 százalékos jegyárkedvezményt biztosítunk a 14 és 25 év közöttieknek, valamint a közszolgálati alkalmazottaknak. Fontos változás még, hogy díjmentesen utazhatnak a helyközi közlekedésben a fogyatékkal élők és a tartósan betegek.

Nagy Bálint: A kormány jogi garanciát vállalt az inflációt meghaladó bérnövekedésre 2025-re és 2026-ra is

Fotó: Halász Gábor

A bérmegállapodás kapcsán a politikus részletezte, ennek eredményeként három év alatt minimum 28,4 százalékkal növekszik a MÁV és a Volánbusz dolgozóinak bére, amiből már az idén 17 százalékos, illetve legalább 70 ezer forintos emelésre számíthatnak a 600 ezer forintos alapbérrészig. A kormány ezen túl jogi garanciát vállalt az inflációt meghaladó bérnövekedésre 2025-re és 2026-ra is.

Nagy Bálint arról is beszélt, a fővárossal kötött tarifamegállapodás révén március 1-től a BKK jártain is elfogadják az ország- és vármegyebérletet, a Budapest-bérlet pedig érvényes lesz a főváros egész területén a BKK mellett a MÁV, a Volán és a HÉV járatain is.

– Ezzel nyernek s pénzt takarítanak meg a vidékről és az agglomerációból ingázók egyaránt, s egyetlen országbérlettel egy vidéki diák március 1-től havi 1890 forintért beutazhatja az egész országot, és Budapesten is bármilyen járatra felszállhat. Míg korábban az állam jobban támogatta a tömegközlekedésben azokat, akik a fővárosban élnek, az új megállapodás igazságosabb, mert nem ad kevesebbet a közösből azoknak sem, akik vidékről a fővárosba utaznak – emelte ki Nagy Bálint.