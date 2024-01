A Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjában pénzügyi-számviteli és informatikai stúdiumokat hallgató egyetemisták közül ezen a napon kilenc diák védte meg a szakdolgozatát a PE nagykanizsai kampuszán is tanító dr. Holczinger Tibor informatikai tanszékvezető vezette vegyes vizsgabizottság előtt, amelyben helyet foglalt még Nagyné dr. Halász Zsuzsanna, a logisztikai-menedzsment tanszék vezetője, Bodrogi Zsolt, a Forest Hungary Kft. pénzügyi vezetője és dr. Joó István, a pénzügyi és gazdálkodás tanszék vezetője, oktatási dékánhelyettes.

A záróvizsgán egy-egy komplex témakör kibontása mellett a szakdolgozatokkal kapcsolatos kérdések megválaszolása várt a hallgatókra, tudtuk meg dr. Joó Istvántól, aki elmondta, naprakész pénzügyi, informatikai aktualitások adták az államvizsga dolgozatok témáját, így többek között a világjárvány okozta gazdasági változások elemzése, az amerikai és svájci bankcsődök, az energiaválság átvészelése, a tőzsdei gázárak alakulása, és a kereskedelmi láncok legutóbbi évekbeli eredményeinek visszaesése szerepelt a diákok írásaiban. A hallgatók a hazai mellett a nemzetközi szakirodalomból is tájékozódtak, de a munkahelyi gyakorlaton szerzett tapasztalatok is segítették őket. A sikeres záróvizsgát tett hallgatók februárban kezdik meg emelt szintű tanulmányaikat a zalaegerszegi kampusz mesterképzésén.

Fincza Valentin és Farkas Flóra már sikeresen túl van a záróvizsga szóbeli részén. Egyikük az államigazgatás szervek energiamegtakarítást célzó beruházásaival, másikuk az élelmiszerkereskedelmi láncoknak az elmúlt két év alatt bekövetkezett bevételkiesésével foglalkozott a szakdolgozatában

Fotó: Pezzetta Umberto

- Az energetikai beruházások eredménye volt a dolgozatom témája, amelyet konkrétan a Zala Vármegyei Kormányhivatal gyakorlata alapján mutattam be - mondta Fincza Valentin, aki ottjártunkkor már túl volt a vizsgán, ahol a napelemek beállításának megtérülését fejtette ki. Ha elvégzi a mesterképzést, valószínűleg az államigazgatás területén helyezkedik el, tette hozzá a vizsgázó.

- Az én témám a koronavírus ideje alatti fogyasztás alakulása volt a kiskereskedelmi láncok forgalma, jövedelmezősége alapján, a hat legnagyobb, Magyarországon is jelen lévő élelmiszer forgalmazó áruházlánc beszámolási adataival dolgoztam - Farkas Flóra pénzügy-számvitel alapszakos végzőstől a bizottság az egyik nagyáruház tőkejövedelmezőségi gondjairól, felhalmozott hiányáról érdeklődött. A Keszthelyen élő Flóra széles tájékozottságról tett tanúbizonyságot, a szupermarket lengyelországi bezárási döntéseiről is be tudott számolni.

A banki szférába készülő Hartman Dániel az amerikai Silicon Valley Bank 2023-as csődjével foglalkozott, amelyet a gyors és gigantikus betétkivonás okozott.

A PE ZEK záróvizsgái január 15-én folytatódnak, a hallgatók informatikai, gazdaságtudományi, mérnöki képzési területen adnak számot tudásukról mesterképzési, alapképzési, felsőoktatási szakképzési szakirányú, továbbképzési szakokon. Az intézményben közel 90 hallgató tesz záróvizsgát a 2023/2024-es vizsgaidőszakban.