„Christus Benedicat Mansionem!” vagyis: Krisztus áldja meg e hajlékot!” – kérik az esztendő kezdetén papok s hívek az isteni segítséget, és nemcsak a magánlakhelyeken, hanem például katolikus iskolákban, szociális intézményekben, közösségekben is.

A keszthelyi Ranolder-iskolában már hagyomány, hogy a közös szentmiseáldozatot követően Tál Zoltán plébános, az intézmény lelki igazgatója az épületre, annak helyiségeire s a diákokra, pedagógusokra kéri Isten áldását. Ezúttal Mokos János, a Fő téri templom káplánja is vele tartott, hogy könyörögjön a diákok sikereiért, családjuk egységéért és az iskola további biztos működéséért.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy… A közös imádság is segít, hogy közelebb kerüljünk Istenhez

Fotó: Halász Gábor

– Ezáltal is megéljük a hitünket – fogalmazott Őry Gábor igazgató –, ami nemcsak a szentmiséken, az ünnepek megtartásában nyilvánul meg, hanem a katolikus hagyományok megőrzésében is. Mindez persze a népi kultúránkba is beépült, s így együtt jelenik meg mindennapjainkban az egyházi és a népi tradíció.

Eleink úgy tartották, s ebben hisz a mai kor katolikus embere is, hogy a vízkeresztkor megszentelt víz elűzi a gonoszt. Ez a szertartás, akár közösségben vagy éppen családban, alkalmat teremt arra is, hogy a papok beszélgessenek a hívekkel.

– Az áldás az egyház ősi ajándéka, hiszen amikor valami jót kívánunk, azt általában megtesszük egy levelezőlapon, ímélben vagy akár szóban, egy találkozás során. Ám ilyenkor még jobban tudatosítjuk magunkban: minden jó forrása maga Isten, akitől kérjük: tartsa távol a rosszat, űzze el a gonoszt, és adja meg számunkra az egészséget, a békét, jólétet, biztonságot s a szeretetközösséget – mondta Tál Zoltán, a Magyarok Nagyasszonya-templom plébánosa, a Ranolder-iskola lelki igazgatója.