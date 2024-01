A Magyar Országos Horgász Szövetség pályázati támogatásával hajtotta végre idei első telepítését Kustánszegen a Göcsej Horgász Egyesület. Az elmúlt hét végén több mint 500 kilogramm extra méretű ponttyal bővítették a tó állományát.

Ezt a halasítást már az elmúlt év végén szerették volna megvalósítani a göcseji településen, ám akkor a kedvezőtlen időjárási körülmények, illetve szállítói problémák miatt elmaradt a telepítés.

- Az időjárási körülmények most sem voltak igazán optimálisak, ám miután a tó várhatóan hamarosan befagy, így tovább nem várhattunk a telepítéssel – magyarázta Kelemen Csaba egyesületi elnök. – Ezúttal 502 kilogramm extra méretű ponty került a tóba, pontosan 74 darab, amelyek átlagos tömege 6,8 kilogrammot tett ki. Ezt a halasítást kifejezetten a sporthorgászok kedvéért hajtottuk végre.

Kelemen Csaba azt is elmondta: évente száz kilogramm extra méretű ponty telepítésével számolnak – legutóbb tavaly márciusban történt ilyen halasítás – ám az egyesület anyagi kondícióinak, valamint a MOHOSZ által biztosított támogatásnak köszönhetően ezúttal jelentősen felül tudták múlni a tervet.

Az elnök szólt egyéb aktualitásokról is. Mint mondotta, a tavalyi mintegy 200 fős tagság megtartása érdekében 2024-ben nem változtatnak az áraikon. A szezon február elsejével indul náluk, horgászni a tó várható befagyása miatt amúgy sem nagyon lehet az elkövetkezendő napokban-hetekben. Február elsejével fél éves ragadozó halra vonatkozó tilalom lép életbe Kustánszegen, s amennyiben a tavaszra tervezett compó telepítését is meg tudják valósítani, úgy az állomány megerősödése érdejében arra a halfajra is általános tilalmat rendelnek el.