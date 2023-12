Csik Ferenc születésének 110. évfordulójára emlékeztek

Keszthely díszpolgára, Csik Ferenc olimpiai bajnok és bronzérmes születésének 110. évfordulóján tartottak megemlékezést a Balaton fővárosában a Szent Miklós temetőben a bajnok díszsírhelyénél. A megemlékezésen dr. Iglódi Endre, a Magyar Olimpiai Akadémia elnöke beszédében kiemelte, hogy Keszthelyen egy tucat emlékhelyen őrzik a mai napig az 1913. december 12-én Kaposváron született Csik Ferenc emlékét. Utalt arra, hogy 1930 és 1932 között úszóként és vízilabdázóként a keszthelyi Törekvés igazolt sportolója volt, majd a BEAC-ban folytatta egyetemistaként a pályafutását. Kiemelten foglalkozott a két Európa-bajnoki és a 7 főiskolai világbajnoki, valamint 1933 és 1939 között elért 21 magyar bajnoki győzelmével. Utalt a 100 méter gyorson 88 évvel ezelőtt elért Európa-csúcsára és a gyorsváltóban vezérletével társaival Budapesten kiharcolt három világcsúcsára, majd sikeres orvosi pályafutására, és megemlékezett a díszsírhelyen mellette nyugvó édesanyjára, leányára és unokáira. A rendezvény végén Manninger Jenő, Keszthely város polgármestere a város nevében helyezte el a megemlékezés koszorúit.

Bekerülne az európai vérkeringésbe a térség, fontos megállapodás Nagykanizsán

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, dr. Polay József együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda ügyvezetőjével, dr. Petri Bernadett-tel az iparkamara tárgyalójában. A város gazdasági élete szempontjából is kulcsfontosságú rendezvényen megjelent Balogh László polgármester és dr. Fodor Csaba, az Éljen VárosuNk! Egyesület frakcióvezetője. Dr. Polay József, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elmondta: a összefogással a város elgondolkodhat a jövőbeni lehetőségeiről, hiszen a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda (MFOI) olyan helyzetben van, hogy segíthet a tervek kidolgozásában. Miután Navracsics Tibor, Területfejlesztési miniszterrel szintén aláírták az együttműködési nyilatkozatot, megállapodtak, hogy segítik a térség fejlődését. Ennek alapján a kamara kidolgozott egy fejlesztési koncepciót, melynek segítője az iroda. Ez a szervezet segítheti a kamarához tartozó vállalkozásokat különféle közvetlen és közvetett pályázatokon vehessenek részt.

Évet értékelt Zalaegerszeg polgármestere

A zalai megyeszékhely újra felkerült a térképre, a városfejlesztésben olyan sikereket ért el, ami alapján lehetőség nyílt térségi, regionális szerepkört álmodni, ennek megvalósításáért küzdeni. Ezt Balaicz Zoltán polgármester fogalmazta meg a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben tartott, évet értékelő sajtótájékoztatón. Elsőként arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt tíz évben a városban ötezer új munkahely jött létre, ennek köszönhetően 7,5 százalékról a harmadára csökkent az álláskeresők száma. Az iparűzési adó ugyanezen időszak alatt 3 milliárd forintról 7 milliárdra nőtt, ami 133 százalékos emelkedést jelent. A városban működő vállalkozások sorából kiemelte a járműipari tesztpályát, amely számos gazdasági szereplőt vonzott az északi ipari parkba. Kitért arra, hogy a régóta itt működő cégek is fejlesztettek, például a Schneider Electric Hungary immár 600 dolgozót foglalkoztat. Sikernek számít, hogy a Tungsram üzeme nem zárt be, az új tulajdonos átvett minden dolgozót, sőt újakat is felvettek. A polgármester szólt arról is, hogy az önkormányzat uniós és kormányzati támogatással számos városfejlesztési beruházást valósított meg, amelyek átalakították a megyeszékhely képét.

Adventi dialógus a közös gondolkodás jegyében Zalaegerszegen

„Adventi dialógus” címmel tartottak pódiumbeszélgetést kedden este Zalaegerszegen a Mindszentyneumban, amit a KÉSZ - Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Zalaegerszegi Csoportja és a Pro Civitate Dei Egyesület közösen szervezett. Az évzáró programot baráti beszélgetéssel és állófogadással zárták. A KÉSZ Zalaegerszegi Csoportjának tiszteletbeli elnöke, dr. Bocsák Andrásné dr. Gerencsér Erzsébet az elmúlt három évtized legemlékezetesebb pillanatait idézte fel, majd a júniusban elnökké választott Illés Csaba számolt be a közösség munkájáról, arról a nemes küldetésről, amit a kezdetek óta felvállaltak. Az értékelést követően dr. Császár Zoltán, a Pro Civitate Dei Egyesület elnöke moderálta a beszélgetést. Sopronból érkezett dr. Brummer Krisztián jogász-politológus, a KÉSZ elnökségi tagja, aki hangsúlyozta, szeretnék, ha minél több emberhez eljutna az evangélium üzenete, miközben fontos az emberi kapcsolatok erősítése. Gaal Gergely, az egy éve alakult Dialógus Alapítvány alapítója és a KDNP országos választmányának titkára elmondta: akkor lehet jó ügyeket felkarolni, ha nem a különbözőséget keressük, hanem megtaláljuk az álláspontok közötti hasonlóságokat. A rédicsi Pete Polgár Máté plébános az írás és olvasás szenvedélyéről beszélt, miközben a hallgatóság legújabb könyveit is megismerhette.