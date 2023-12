Ezek az esztendő utolsó napjáig vehetők meg, és szilveszter estéjén 18 órától másnap reggel hat óráig szabadon felhasználhatók.

A III. pirotechnikai osztályba sorolt fel nem használt termékeket, tűzijátékokat január 5-ig le kell adni a vásárlás helyén, mégpedig térítésmentesen. Az I. és II. osztályba tartozó termékek viszont egész évben vásárolhatók, tárolhatók, felhasználhatók, de közterületen, tömegközlekedési eszközön, középületben tilos ezeket használni. Tiltott a petárda is, a birtoklása, használata akár 200 ezer forintos bírságot vonhat maga után.

Egyebek mellett erről szólt érdeklődésünkre Göcsei-Turi Linda rendőr százados, a vármegyei rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti osztályának munkatársa, aki csütörtökön reggel az egerszegi sportcsarnok előtt tartott ellenőrzést a tűzijátékok árushelyénél. Mint kiemelte, a harmadik pirotechnikai osztályú termékek a bevezetőben említett terminus szerint használhatók fel szabályosan, aki ettől eltér, szintén pénzbírságra számíthat, amelynek mértéke 6 500-tól 200 ezer forintig terjed.

Zalában 16 helyen árusítanak pirotechnikai termékeket, és az elmúlt években ezeknél egyszer sem találkoztak szabálytalansággal, fűzte hozzá Göcsei-Turi Linda.

Az egerszegi városi sportcsarnok előtt ötödik éve tölti az év utolsó napjait tűzijátékok árusításával a gyenesdiási Zsinkó Zsolt. Mint elárulta, a négymillió forint értékű készletben a Sikoly rakéta, illetve a gyerekjátékok közé sorolt Spinny és Ördögpatron szerepelnek a kínálat alján 500 forintos árúkkal, míg a csúcsot a Glamorous night show jelenti 190 ezer forintért, de ezért már négy kaliberméretben 224 lövést indíthatunk az ég felé. Újdonság a Fire step, ami 500 grammnál nagyobb töltetet küld az égbe négy kaliberrel leadott 83 lövésre szétosztva.

A kereskedő tapasztalatai szerint átlagosan 5-10 ezer forintot szánnak a vevők az év végi kápráztatásra, de tavaly akadt, aki 100 ezer forintért pakolt fel rakétákból, telepekből, egy önkormányzat pedig 350 ezer forintot költött el a közösség szórakoztatására.

A vevők egyike, az egerszegi Bálint Dávid hat darab rakétát szerzett be, emelendő a szilveszteri házibuli hangulatát, de ez csak az első tétel volt, mert még másfajta tűzijátékot is tervez vásárolni, árulta el.

Bőséges a kínálat

Fotó: A szerző

Remélhetőleg vidám és jó hangulatú lesz az év búcsúztatása, de ehhez az is szükségeltetik, hogy a tűzijátékot olyan személy kezelje, aki erre biztonságosan képes, ezért az alkoholfogyasztás ellenjavalt, ami valljuk be, nehezen tartható ilyenkor. Fontos, hogy minden legális árusítóhelyen vásárolt tűzijáték mellé jár biztonsági útmutató, amely tartalmazza, hogyan kell használni, hova helyezzük, hol gyújtsuk meg a pirotechnikai terméket, illetve azt, hogy mekkora védőtávolságot kell tartani. Érdemes átolvasni és betartani a szabályokat, de a legfontosabb, az óévet bármilyen tűzijátékkal is búcsúztatjuk, egyiket se irányítsuk emberekre, állatokra, növényekre, járművekre, vagy épületekre.

Tavaly szilveszterkor az országban 37 helyen csaptak fel a lángok tűzijátékok miatt. Épület, autó gyulladt ki, a legtöbbször azonban tuják, kukák és tűzijáték égő maradványaihoz riasztották a lánglovagokat. A tűzijátékot felhasználásig biztonságos helyen gyúlékony anyagoktól távol tároljuk, ne hagyjuk az autóban; mert előfordult, hogy a tűzijáték idő előtt elindult, a gépkocsi kiégett. Szállítás közben ne érje ezeket csapadék, hosszabb ideig pára, és az átnedvesedett tűzijátékokat akkor se használjuk, ha megszáradtak, mert a víztől tönkremennek és hibásan fognak működni. Otthon olyan helyre zárjuk el a tűzijátékokat, ahol nem éri napfény, vagy sugárzó hő, mert ettől beindulhatnak.