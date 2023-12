A plébános a prédikációja során ugyanis arról beszélt, hogy karácsony környékén fogékonyabbak vagyunk a panaszra, jajszóra és szerencsétlenségre, azaz ilyenkor „könnyebben nyílik meg az ember szíve, s mozdul meg a keze”, hogy besegítsen a csodatévő Angyalkának. Az ünnep közeledtével egy kicsit mi magunk is szeretnénk beállni a csodaművesek táborába, s mindig meg is találjuk a módját annak, hogy örömet szerezzünk a szeretteinknek. Az atya emellett beszélt a csodavárásról is. Mint mondotta, az ószövetségi választott nép, a zsidóság generációkon átívelő reménnyel, döbbenetes állhatatosságal és félelmetes kitartással várta évszázadokon keresztül a Megváltót, azaz Isten ígéretének beteljesülését. A csodát, hogy Isten beavatkozzon az életükbe, segítse rendbe hozni azt, amit mi, emberek nagy hatékonysággak képőesek vagyunk elrontani.

Az éjféli misét megelőzően a szolid eleganciával, rendkívül ízlésesen feldíszített templomban a községben élő fiatalok pásztorjátékot mutattak be.