A túrán nevezési díj nem lesz, de gyűjtenek a nagykanizsai Oláh Gabriella és kisfia, a fél fülére megsüketült, cukorbetegséggel küzdő Barnabás részére. A bajt csak tetézte, hogy a gyermekét egyedül nevelő édesanya szervezetében nemrégiben daganatot találtak, ami miatt nem dolgozhat. A daganat olyan helyen van, ami hatással van a mozgáskoordinációjára is. Segítség nélkül nem igazán tud közlekedni, hiszen bizonytalan a mozgása, szédül, bármikor eleshet.

- Hosszú, nagyon kemény hónapok várnak rájuk - mondta Strausz Ferenc, az egyesület elnöke. - Sajnos a betegségtől való félelem, a bizonytalan jövő, megélni fizetés nélkül, valóban embert próbáló. Szerencsére Barni volt óvodája, jelenlegi iskolája, barátok egy emberként álltak mögéjük és amiben tudnak, segítenek. Minket például a kisfiú iskolájának egyik pedagógusa keresett meg. A család fogad tisztítószereket, tartós élelmiszert is. Barninak iskolai szerek és ruhák is kellenek, de szereti az autókat, a társasjátékot és robotokat. Valamint a túrán résztvevők megkapják a család számlaszámát, ahol akár pénzzel is lehet segíteni nekik. Bízunk benne, hogy sokan jönnek, és az adományokkal segíthetnek a családon.

A túra közben a Förhénc hegyi kápolnánál Förhénci Horváth Gyula jóvoltából kis borkóstolás lesz a saját pohárral rendelkezőknek. A szervezők kérik, hogy a részvételi szándékot előre jelezzék az indulók, hogy készülni lehessen a borkóstolóra.