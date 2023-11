– A megalakulásunk óta eltelt alig másfél év alatt számos sikeres programon vagyunk túl. Kedveltek a kirándulások, már háromszor felkerekedtünk, állandó buszpilótánkkal, a faluban lakó Bedő Lajossal voltunk már Kaszó pusztán, Herenden, Keszthelytől Badacsonyig a Balaton-part jeles településein. Minden hónapban tartunk teadélutánt retro lilahagymás zsíros kenyérrel, a süteményt az asszonyok hordják össze. Tavaly novembertől egyesületünk szervezésében minden hét szerdáján a Bocföldéért közalapítvány elnöke, Gosztolai-Vizsy Violetta gyógytornász csoportos foglalkozást tart számunkra, sokan eljárnak rá, s nem csak egyesületi tagok, sőt, csatári érdeklődőket is fogadunk. Falubelinek köszönhetjük a kézműves foglalkozásunkat is: Horváth Éva kosárfonó megosztotta velünk a szakma csínját-bínját, s kötöttünk koszorút is a hősi emlékműre – sorolta közösségi életük fontosabb eseményeit Dancs Györgyné Margó, a Bocföldei Nyugdíjas Egyesület elnöke, hozzátéve, a saját programjaik mellett mindig csatlakoznak a települési önkormányzat és a közalapítvány programjaihoz is, főznek a falunapon, részt vesznek a sportnapokon, a bagolytúrán. Segítenek, ahol tudnak, elvégre ők is mindenben számíthatnak az alapítvány, az önkormányzat és a hivatal vezetőinek támogatására. Az iskolások nyári táborában például palacsintát sütöttek, rendben tartják a Hősi emlékmű környezetét – legutóbb árvácskát ültettek köréje. Örömmel teszik, elvégre messze földön Bocföldének van a legszebb Hősi emlékműve, ami nem véletlen, mondják, hiszen azt Farkas Ferenc szobrászművész alkotta faluja számára.

Farkas Ferenc bocföldei barátaival

Fotó: Fincza Zsuzsa

– Mi tagadás, egy kicsit dicsekedni akarunk vele. Tudja meg mindenki, hogy a sok híres szobor alkotója, bár a zalaegerszegi kórházban született, de a mi falunkban nőtt fel, velünk volt gyerek, s ma is köztünk él – így Hóborné Kovács Gabriella, az egyesület elnökhelyettese, megjegyezve, hogy Farkas Ferenc az első szóra elvállalta, hogy rendezvényükön beszél pályafutásáról, törekvéseiről, bepillantást enged művészvilágába, bemutatja ismertebb műveit.

Farkas Ferenc az alkotások születési körülményeiről is szólt

Fotó: Fincza Zsuzsa

– Feri osztálytársam volt a bocföldei általános iskolában, nagyon szerettük, mindenkinek segített, főleg a rajzolásban, amiben ő volt a legjobb, tehetsége már akkor kitűnt - tette hozzá Pap Lászlóné Rózsi, aki ugyan zalabesenyői lakos, de a bocföldei közösségnek a tagja, köztük érzi otthon magát.

Farkas Ferenc falujának készített alkotása: a Hősi emlékmű a kultúrház és a templom parkjában

Fotó: Fincza Zsuzsa

Egy beismerő vallomást azért még előadás előtt sikerült kicsikarni Farkas Ferenc szobrászművészből: bizony előfordult, hogy anno a bocföldei általánosban a legtöbb osztálytársának ő készítette el rajzból a házi feladatát. Igaz, felsőbb, művészei iskoláit Pécsett és Budapesten végezte, de mindig hazajárt szüleihez, édesanyja most is Bocföldén él. Feleséget is a falubeli lányok közül választott, neje zalaegerszegi gimnáziumban angoltanár, míg ő az Ady-iskola művésztanára volt, idén februárban, 65. születésnapját követően nyugdíjba vonult. Azóta több időt tölthet a bocföldeiekkel, akik ezentúl Zalaegerszegen járva még büszkébben néznek a Mihály deák, a Fiatalok szobrára, a város makettre, hiszen magától a köztük élő alkotótól tudták meg, hogyan készültek.