A Köztársaság úti óvodában 1997-ben kezdődött el a keresztény szellemiségű gyermeknevelés, 2002-ben három, 2010-ben már négy csoport működött, 2011-ben tornateremmel bővült az intézmény, s ebben az évben lett egyházi fenntartású. Jelenleg 135 kisgyermeket nevel az óvodában 11 óvónő. Minderről az átadóünnepségen szólt a gyermekintézmény vezetője, Kovácsné Ujj Andrea.

Az udvart is megtekintették a vendégek: dr. Sifter Rózsa főispán, dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Kovácsné Ujj Andrea óvodavezető, Balaicz Zoltán polgármester, Vigh László országgyűlési képviselő

Fotó: Pezzetta Umberto

Balaicz Zoltán polgármester a beruházás kapcsán hangsúlyozta az önkormányzat, az egyház és az állam példaértékű együttműködését, amely lehetővé tette, hogy 1 milliárd forint ráfordítással korszerű épületben nevelkedjenek azok a zalaegerszegi gyerekek, akiknek szülei a vallásos nevelést fontosnak tartják. Zalaegerszeg önkormányzata az összes gyermekintézmény felújítását célul tűzte, ez a munka jó ütemben halad. A város egyházi épületek felújításában is részt vesz, mindehhez élvezik dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes támogatását. A gyerekek létszáma pedig bizonyítja, hogy igény van a keresztény szellemben működő óvodára a városban.

Vigh László országgyűlési képviselő elmondta, a keresztény szellemiség talaján jó úton jár az ország, az óvoda érdemei közül pedig kiemelte a szintén keresztény elveket valló iskolára való felkészítést.

Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a test, a szellem és a lélek együttes fejlesztésére irányította a figyelmet, jelezve, az óvoda nem gyermekmegőrző intézmény, hanem ez esetben a fogékony életkornak megfelelően alakítja a vallásos érzület iránti érzékenységet. A névadás meglátása szerint arra utal, hogy példaként állítja a Szent Család, azaz a család fontosságát. A vendég is kiemelte, látható, hogy helyi szülői igény nyomán bővül, gyarapszik a zalaegerszegi Szent Család Óvoda közössége, végül elismeréssel szólt a város vezetéséről, amely a jó ügyek mellé kellő forrást is képes szerezni az állammal, a kormánnyal való jó együttműködésnek köszönhetően.

Ezután Kónya Zoltán, a kivitelező Homeland Kft. ügyvezetője jelentette készre az épületet.