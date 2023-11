Kevesen tudják, hogy a moderátor gyerekkora óta ismeri a vendéget, hiszen a főigazgató édesapja és Iványi Ildikó kollégák voltak a Deák Ferenc Szakközépiskolában. A kérdések sora is az iskolákkal, egyetemmel kapcsolatos élményeknél időzött először, majd a pécsi pályakezdés után a zalaegerszegi kórházban betöltött funkciókon keresztül érkezett meg a beszélgetés a nagy felelősséggel járó intézményvezetői feladatokig, a tudományos fokozatokat hozó kutatási munkáig, az ezt honoráló díjakig. Az elfoglalt vezető kétgyermekes anyaként a szűkös szabadidőről is szólt, valamint az orvosi hivatás örömteli és nagyon nehéz pillanataiba is betekintést engedett.