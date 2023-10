A neves zenészekből álló zsűri elnöke dr. Alföldy-Boruss István népzenekutató, a szövetség szakmai vezetője volt, a munkáját segítette az ítészek sorában a zalaegerszegi ifj. Horváth Károly népzenetanár, a Vass Lajos Népzenei Szövetség elnökségi tagjai is. A megmérettetésre az elődöntőkből szép számmal jutottak be zalai dalkörök, s nagy sikert arattak a döntőben is. Köztük is a legnagyobbat a Csesztregi Népdalkör dalnokai, akik megkapták az Örökös Vass Lajos Nagydíjat. Vass Lajos Nagydíjjal gyarapodott az alsópáhoki Bodzavirág Népdalkör gazdag trófeagyűjteménye, a németfalui Vadvirág Népdalkör pedig a Kiemelt Nívódíj mellé Különdíjat is érdemelt.

A szép sikerek elért zalai népdalkörök csoportképe még "civilben" a csepeli színpadon - kitüntetett szakmai vezetőjük: Kulcsárné Csejtei Marianna elöl a guggoló sorban balról az első

Fotó: Fincza Zsuzsa

Egész Zalaegerszeg büszke lehet: a besenyői Szivárvány Dalkör ugyanis az idén begyűjtött Aranypáva mellé átvehette a Vass Lajos Kiemelt Nívódíjat is. A Felsőrajki Népdalkör és a Gyenesdiási Dalárda ezúttal Vass Lajos Nívódíjjal gazdagodott. Vármegyénk a kitüntettek tekintetében is érdekelt volt: a gellénházi Kulcsárné Csejtei Marianna népdalkör vezetője Vass Lajos Emlékplakett-díjat vehetett át.