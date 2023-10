A szombati rendezvény a város legjelentősebb őszi programja, s egyben az északnyugat-zalai térség egyik legnagyobb közösségi rendezvénye is volt, ahol többek között termelői és kézműves vásárral, illetve közösségi főzéssel várták az érdeklődőket. Gyarmati Antal polgármester köszöntőjében utalt arra, hogy a Zalai Murcifesztivál az egyik legrégebbi őszi-szüreti rendezvénysorozat a vármegyében, hiszen azt immár 19. alkalommal szervezték meg. A program részeként számos színvonalas kulturális bemutatót is láthatott a közönség, részben Zalalövő olasz testvérvárosa, Farra d’Isonzo jóvoltából, a fellépők között volt ugyanis az onnan érkezett Santa Gorizia tánc- és népzenei együttes is. Szintén részt vett a rendezvényen az erdélyi Kibéd település küldöttsége, amely ugyancsak testvértelepülése Zalalövőnek.

- Ahogy az évek haladnak előre, úgy válik ez a rendezvény is egyre rangosabbá és szerteágazóbbá, s fogad mind több vendéget – utalt a jelenlévő közönség nagy számára ünnepi beszédében dr. Pálfi Dénes nyugalmazott kertészmérnök. – Mivel a mai napnak a szőlő, s az abból készült erjedő must, a murci a főszereplője, ezért azt is muszáj megjegyezni, hogy ennyire rossz időjárási körülményekkel a 19 év alatt még egyszer sem találkoztak a gazdák. Minden korábbinál több alkalommal kellett a növényt permetezni, ennek ellenére is jelentős károkat okoztak a betegségek.

Dr. Pálfi Dénes emellett szólt arról is, hogy a szerves savakat és ásványi anyagokat tartalmazó murci fogyasztása jó hatással van szervezetünkre, ugyanakkor a mérsékletes fogyasztására is felhívta a figyelmet – részben azért is, mert az említett okok miatt idén kevesebb volt a termés, így kevesebb lesz a bor is.

Dévényiné Balogh Gyöngyi, a Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesület elnöke ugyancsak a mértékletes borfogyasztásra figyelmeztette a jelenlévőket, majd a megnyitó részeként termésáldást is tartottak. A program részeként szervezték meg a IV. Salla Kupa U13 korosztályos nemzetközi labdarúgó tornát is, amit a Nafta Lendava csapata nyert meg.