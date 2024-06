Azt követően folyamatos volt a jelenlét, kora délutáni ottjártunkkor éppen Gödörházi József dobta be szavazólapjait az urnába.

- Nézze, 76 éve Zalalövőn élek, 1969 áprilisától több évtizeden át a helyi közigazgatásban dolgoztam, voltam aljegyző is, tehát szinte mindenkit ismerek ebben a városban – mondta. – Úgy érkeztem ide, hogy már pontosan tudtam, kikre fogom adni a voksomat, s nem itt, helyben kellett döntenem erről.

A férfi kérdésünkre azt is hozzáteszi, szerinte mindkét választás, a helyhatósági és az európai uniós is nagyon fontos a jövőnk szempontjából, ezért kötelességének érezte, hogy éljen állampolgári jogával, ahogy azt eddig minden korábbi választás alkalmával is megtette.

A szavazókör elnöke, Bicsák Istvánné arról tájékoztatott bennünket, hogy a választás zavartalanul zajlott, rendkívüli esemény nem zavarta meg azt.