Egyebek mellett erről is szó esett a hétfőn délután a Göcseji úti temetőben a mindenszentek és halottak napja kapcsán tartott tájékoztatón.

Mint Gecse Péter alpolgármester felidézte, a városban 17 sírkert található, ebből 11 működő, 2 hősi és 4 lezárt, ez összesen 30 hektár területet jelent. Fenntartásukat az önkormányzat cége, a Városgazdálkodási Kft. látja el. Ebben az időszakban a legfontosabb, hogy biztonságosan lehessen megközelíteni a sírokat, a temetők rendezettek legyenek. Ez szemmel láthatóan meg is történt, amit jelez például, hogy a közlekedő-útvonalakról a leveleket, a gallyakat az elmúlt napokban már eltávolították, a belső közlekedő sétányokat felújították.

A napi karbantartáson túl kiemelte figyelmet fordítottak a veszélyes fák eltávolítására is, tette hozzá. A Göcseji úti temetőben az új ravatalozó megépítése óta öt urnakriptát alakítottak ki és 15 kriptahely alépítménye is elkészült. A Kiserdei úti Új temetőnél zúzalékos parkolóhelyeket épített a VG Kft., és zajlik az elavult vízvezeték-hálózat cseréje, erre 13,5 millió forintot költenek.

Emellett a peremkerületi sírkertekben is folyamatos a növényzet gondozása, a fák kivágása, ápolása, felnyesése, a veszélyes ágak eltávolítása. A pózvai temető déli oldalán pedig a kerítést újítják fel, sorolta.

A város két nagy sírkertje a Göcseji, illetve a Kiserdei úti. Az előbbiben 8000 sírhely található, és lassan betelik, míg az Új temető 16 hektárja még bőven kínál lehetőséget. Ezt Horváth István, a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője mondta el. A látogatási rendről szólva az ügyvezető kiemelte, kedden és szerdán a két központi sírkert 6 és 20 óra között lesz látogatható, ez idő alatt a sírokkal kapcsolatos ügyeket nem lehet intézni, de információt adnak sír megtalálásához. November 1-én 16.30-kor a Göcseji úti temetőben ökumenikus istentiszteletet tartanak.

Mint kiemelte, gépjárművel a Göcseji úti temetőbe nem, az Új temetőbe csak mozgáskorlátozott igazolvánnyal, illetve külön engedéllyel lehet behajtani. A Kiserdei úton az évek óta megszokott módon egyirányú lesz a közlekedés keddtől csütörtökig a Kaszaházi út felé. Az Új temető megközelítését segíti, hogy a helyi járatú buszok menetrendjét sűrítik. Szólt arról is, hogy a kertvárosi altemplom 7 és 19 óra között lesz látogatható, míg a peremkerületi temetők folyamatosan nyitva tartanak.

Az ügyvezető végezetül elmondta, hogy a két központi temetőben és közelében a Rendért Polgárőr Egyesület tagjai és VG dolgozói segítik a látogatókat, valamint járőröznek a biztonság érdekében.

A szokásosnál nagyobb türelemre, elővigyázatosságra lesz szükség a következő napokban a közlekedésben. Erre a városi rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának megbízott vezetője, dr. Éder Tamás százados hívta fel a figyelmet. Mint mondta, a rendőrök segítenek majd a forgalom irányításában, a parkolásban, de mindenkitől nagyobb figyelmet várnak, hiszen hamar besötétedik, romlanak a látási viszonyok, az utakon sok lesz a jármű, a gyalogos, kerékpáros.

Tóth László alezredes, a rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési alosztályvezetője is elővigyázatosságra intett. Csak a legszükségesebb értékek legyenek a temetőbe látogatóknál! Számítani kell arra is, hogy a bűnözők kihasználják az alkalmakat: az őrizetlenül hagyott táskák, a bent felejtett holmik miatt feltörésre csábító autók, és mivel sokan útra kelnek, a felügyelet nélkül hagyott ingatlanok is célpontok lehetnek. Az alezredes szólt arról is, hogy a polgárőrök, rendőrök mellett kortárs segítők is bekapcsolódnak a közbiztonsági járőrözésbe a Göcseji úti temetőben. Emellett civil ruhás rendőrök is figyelemmel kísérik majd a sírkerteket.