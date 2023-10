Az elmúlt hétvégén volt már dokumentumfilm-vetítés, vonósnégyeskoncert, egészségügyi előadás és író-olvasótalálkozó, a folytatásban szerdán senior örömtánc, csütörtökön Bán Mór Hunyadiakról szóló könyvsorozatának bemutatója, pénteken táncos est, szombaton pedig zenés nosztalgiadélután várja az érdeklődőket a város közművelődési intézményeiben.

A programsorozat Váncsa Ildikó keszthelyi képzőművész Őszi szerelem című tárlatával nyílt meg, amelyre az alkotó az elmúlt három évtized munkáiból válogatott lenyűgöző képeket. A látogatók láthatnak érzelmeket tükröző alkotásokat és tájképeket, amelyek többsége az ősz hangulatát tükrözi. E mellett fák és madarak is feltűnnek az alkotásokon, s linómetszetek, napóratervek és bronzplakettek is szemügyre vehetők a kiállításon.

– A szépkorúaknak az ősz akár jelképnek is tekinthető – fogalmazott Váncsa Ildikó. – Már magam is kezdek ebbe a korba lépni, s úgy gondolom, ennek az évszaknak megvannak a szépségei, mint ahogyan az idősebbek számára is tartogat az élet élményeket, örömöket.

A Szépkorúak hetének nyitányán Manninger Jenő polgármester azt mondta, Keszthely sokat köszönhet idősebb polgárainak, hiszen ők teremtették meg a város jelenét.

A Szépkorúak hetének nyitótárlatára sokan voltak kíváncsiak

Fotó: Belovári András

– Hálásak vagyunk azért, hogy minden napon egy olyan Keszthelyért tehetjük a dolgunkat, amelynek útjait, falait az önök kezei építették. Ezt a várost az önök szorgalma és tehetsége emelte ki – szólt beszédében a város első embere.

Stadler Tímea Kinga, a Goldmark Károly Művelődési Központ igazgatója úgy leszögezte: ez a hét elsősorban az időseknek szól, őket hívogatja, előttük tiszteleg, s főképpen e korosztály tagjainak szeretne örömöt, élményt, programot biztosítani a Balaton Színházban, a Goldmark-központban, illetve a könyvtárban.

Utóbbi helyszín az Országos könyvtári napok sorozatához is kapcsolódott: vasárnapig előadásokkal, könyvbemutatókkal, kiállításokkal, koncertekkel hívogatja látogatóit. A hét utolsó napján, a „Könyves vasárnapon” pedig ingyenes szolgáltatásokkal csábítja az intézmény az olvasókat, érdeklődőket, s e napon megnyílik Magas Anita balatoni fotókiállítása is.