Sütemények, madárijesztők, illetve készítőik versenyeztek egymással a hétvégén a pacsai Kiss Dénes Városi Könyvtárnál rendezett Őszi kavalkád című programon, ahol a kulturális műsorban a pacsai óvodások, iskolások dalos, táncos produkcióját láthatta a közönség.

A süteményverseny eredményhirdetése

Fotó: Önkormányzat

Mint Varga-Kulcsár Barbara, a művelődési ház intézményvezetője érdeklődésünkre beszámolt róla, tizenhárman neveztek be a sütemények versenyére. A résztvevőktől azt kérték, hogy az évszakhoz illő alapanyagokat felhasználva készítsék el az édességeket. A Cséry Gergő plébános, valamint Szabó Istvánné pék és Simon Istvánné, az iskolai főzőkonyha volt vezetője alkotta zsűri döntése alapján Csility Zita mézes, diós álom fantázianevű remeke végzett az élen és nyerte el Pacsa Város Őszi Süteménye címet.

A madárijesztő-készítők versenyének főszereplői

Fotó: Önkormányzat

A vidám szombati programon bírálták el a madárijesztő-készítők versenyére benevezett tizennégy produktumot is. A gyermekek között a Három testvér nevű csapat figurája győzött, a felnőtteknél a Bogdán István és családja alkotta Tök jó csapat nevet viselő formáció végzett az élen. A kavalkád résztvevői tököket is faragtak, és a tucatnyi fura fejből sétányt is kialakítottak a könyvtár udvarán. Emellett a gyerekek kipróbálhatták magukat fazekasságban is, a korongozott tárgyakat pedig kiégetés után meg fogják kapni.