Az eseményen Balogh László polgármester köszöntötte a megjelent diákokat. A városvezető méltatta a közel egyhetes programot, melynek feladatai között a tanulók számos olyat találhattak, amire későbbi életük során támaszkodhatnak, vagy épp erőt meríthetnek belőlük.

Az 1999-ben indult rendezvényről Mészáros Adrienn intézményvezető beszélt. Kiemelte: egy olyan gondolat, szemlélet indította útjára, amely már akkor fontosnak és szükségszerűnek tartotta a prevenciót, az értékek közvetítését, az együttműködést, a közösségek formálását. Most, 24 évvel később is fontos szerepe van egy ilyen programnak.

– Az elnevezés is nagyon aktuális – folytatta. – A fiatal generáció ugyan már más köntösben, de ugyanolyan útkereső, mint elődeik, akik az akadálypályákon végighaladva épültek s élményekben és tudásban is gazdagodtak. Ha nyitott szemmel járunk, akkor azt tapasztaljuk, hogy külsőségekben és belső tartalmában is nagyon sokat változott a világ. Mi a társszakmában dolgozókkal jól látjuk a változásokat, az ifjúság sodródik, próbál alkalmazkodni. Ezért jó ez a prevenciós program, hiszen 60 szakember segítségével most öt középiskola 48 osztályának közel 1300 diákjához jutott el az üzenetünk: mellettük állunk mindenben.