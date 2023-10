A csalók adathalász programokkal és hamis weboldalakkal próbálnak a gyanútlan emberek bankszámláihoz hozzáférni Zalában is.

Az esetek többségében a telefonálók banki ügyintézőként mutatkoztak be a hívott feleknek, és közölték, hogy gyanús pénzmozgásokat látnak a számlájukon, ezért biztonsági okokra hivatkozva rávették a mit sem sejtő személyeket, hogy diktálják be bankkártyájuk számát, lejárati idejét, illetve a hátulján lévő háromjegyű, biztonsági CVC-kódot is. Az adatok megszerzését követően a csalók jogosulatlanul végeztek utalást a sértett bankszámlájáról.

A telefonálók jellemzően egy program telepítésére is kérik az áldozatokat, mellyel valójában távoli hozzáférést biztosítanak maguknak az adott eszközhöz. Ennek az alkalmazásnak a segítségével, mely a legtöbb esetben az AnyDesk vagy a TeamViewer elnevezésű applikáció, a csalók már könnyen le tudják emelni a sértettek pénzét a bankszámlájukról.

