A Pannon Egyetemen zajló képzés és tudományos kutatás, valamint a már meglévő gazdasági kapcsolati háló szerkezetét dr. Gelencsér András rektor mutatta be, míg a szervező felek képviseletében Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere és dr. Birkner Zoltán, a Pannon Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke köszöntötte a résztvevőket. Mindketten kiemelték, a felsőoktatás az értékteremtés kapuja a gazdasági szféra számára. A Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központját dr. Palányi Ildikó, a PE ZEK megbízott főigazgatója, a gazdálkodási kar dékánja mutatta be.

A Pannon Egyetem és a térség vállalkozásainak találkozóján elhangzott, a hazai egyetemi oktatói kiválósági rangsor második helyén szereplő, 225 oktatóval, 5 karral működő intézmény több tudományterületen is a kor kihívására, a fenntarthatóságra helyezi a hangsúlyt. A hallgatóik a minőségi listán a belépéskor a 16. helyen szerepelnek, a kilépéskor azonban már a 2. helyen, ami a fizetési kategóriájukon is meglátszik. A MOL-hoz több évtizedes kapcsolat fűzi a PE-t, a közutakon használt gumibitumen például közös fejlesztés. A víz- és hulladékgazdálkodás, a logisztika, a mechatronikai, gépész- és tesztmérnök képzésben naprakész oktatási szisztémát valósítanak meg. Mindezen terület a zalaegerszegi kampuszon is jelen van, mondta az erről beszámoló dr. Palányi Ildikó megbízott főigazgató és dékán. A nagy múltú közgazdász képzés mellé felsorakozó diszciplinák közé tartozik a gazdaságinformatika, nemrégiben például a vállalkozások számára támogató-monitorozó applikációt fejlesztettek a kar munkatársai. A szervezők a szoros együttműködés érdekében a jövőben szeretnének vállalkozói klubot működtetni.