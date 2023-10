A díj alapítója azokat a zalaegerszegi irodalomtanárokat kívánja elismerni, akik édesapjához hasonló elhivatottsággal, a tanórák keretein túl is tanítják, nevelik a rájuk bízott nemzedékeket. A díjat a nyugdíjas pedagógusok klubja felkérésére háromtagú kuratórium ítéli oda. A klub vezetője, Iványi Ildikó ismertette a 2023-as kitüntetett életútját, majd Jutteau-Csősz Katalin adta át az elismerést Pesti Lászlónénak, aki az Eötvös-iskola nyugalmazott magyar-könyvtár szakos tanára, s akit két fiatal pályatársa, mentoráltja, Horváthné Balogh Mária és Karáth Anita is köszöntött ebből az alkalomból. Pesti Lászlóné Terike az iskolai és városi ünnepi rendezvények, az Eötvös-napok több évtizedig vállalt szervezéséért a tantestülettel együtt és személyesen is átvehette a Zalaegerszegért-díjat a 2010-es években. Tanítványai a kertvárosi templomban passiójátékot adtak elő, manapság pedig a Mária Rádió műsorának szerkesztésében is részt vesz. A díjazott volt iskolájának, a kollégáinak és a díj gondnokainak mondott köszönetet az elismerésért.

A Kalliopé-díjat eddig Bajnóczy Zoltán, Bubits Tünde és Sárdy Angéla nyerte el, mindhárman zalaegerszegi középiskolai irodalomtanárok.

Csősz József tanár erdélyi származású volt, a szülei települtek át a Dunántúlra, majd Zalaegerszegre, 1961-72 között az akkori Ságvári Endre (ma Kölcsey Ferenc) Gimnáziumban, majd 1994-ig a Munkácsy-szakközépiskolában tanított. A díj névadója, Kalliopé a görög mitológiában az epikus költészet múzsája.