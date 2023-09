A városi oktatási intézmények épületeinek nemrég lezajlott modernizálása után most a szakmai megújulás következik.

Ezt pénteken a Lentiben, a Gódorné Nagy Marianna Kézilabda- és Munkacsarnokban tartott tanévnyitón fogalmazta meg beszédében Kajári Attila, a Zalaegerszeg Tankerületi Központ igazgatója. A város három oktatási intézménye szeptembertől Lenti Általános Iskola és Gimnázium néven működik tovább. Az átszervezés célja, hogy egységes alap- és középfokú oktatást biztosító, a kor kihívásainak megfelelő intézmény jöjjön létre, tette hozzá. Érdeklődésünkre arról is szólt, hogy az összevonással az iskolák erőforrásait, a pedagógusok szakmai kvalitásait jobban ki tudják használni, ezáltal a szaktanári ellátás is folyamatosan biztosítható. Fontosnak tartotta kiemelni, a gyermekek ugyanazokba az iskolákba fognak járni, e téren az átalakítás nem hoz számukra változást.

Az ünnepség a Himnusz hangjaival kezdődött

Erre mutatott rá Horváth László polgármester is az átalakítás kapcsán. Mint mondta, új korszak kezdődik a város oktatási életében, mégis a pedagógusok és a diákok ugyanott folytatják a munkát. Hozzátette: a város nem fenntartója az iskoláknak, az önkormányzat feladata annyi, hogy segítse mindenben a működésüket.

Az új intézmény vezetője, Árkovicsné Pezzetta Claudia érdeklődésünkre arról számolt be, hogy a tankerület által kezdeményezett átszervezés eredményeként a székhelyet jelentő, és jövőre már hatosztályos gimnáziumi képzést is indító Gönczi Ferenc Gimnáziumba olvadt be tagintézményként a Vörösmarty Mihály és az Arany János Általános Iskola. Az új intézménybe járó 850 diákról 90 pedagógus, 9 oktató-nevelő munkát segítő és 20 kisegítő dolgozó gondoskodik. Az új tanévet 102 elsős kezdte, épp annyian, ahányan a két általános iskolát elvégezték, míg a 9. évfolyamra, a gimnáziumba szeptembertől 29 diák jár. A Göncziben idén érettségizett 27 diákból 20 kezdheti meg felsőfokú tanulmányait, öten a felnőtt szakképzést választották, ketten munkába álltak, árulta el még az intézményvezető, akit helyettesként Bíró Krisztina és Tóth Sándorné segít munkájában. Az Arany János tagintézményt Horváthné Szabó Bernadett, a Vörösmarty Mihály tagintézményt Pácsonyi Judit vezeti.