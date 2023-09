Kutyakiállítás

Zalaegerszegen szombaton és vasárnap nemzeti kutyakiállítást és országos szemlét tartanak a gébárti tófürdő területén. A programok mindkét nap 10-kor kezdődnek, fél órával később már a kutyabírálatokra vonulnak fel az ebek és gazdáik. Ezt délután a legjobbak bemutatója, a best in show zárja.

Mária-napi búcsú

Zalaegerszegen vasárnap délután hagyományőrző Mária-napi búcsút tartanak a ságodi városrészben, a program negyed háromkor kezdődik a Fenyő presszó előtt.

Faluünnep

Nagylengyelben, a faluháznál szombaton 10-kor kezdődik az őszre hangoló főzőversennyel a faluünnep, a finomságokat közösen 13 órától fogyasztják el. A fiatalokra 11 órától játékok várnak, 15 órakor az óvodánál Kovács Gyula gyümölcsész tart előadást az idősebbeknek. A faluház mögött 16.40-kor a nagylengyeli óvodások lépnek fel, őket Rosta Géza gyermekműsora követi. A faluházban az Amazon Bloom koncertje 18.45-kor kezdődik. Az esti programban fellép Polgár Peti, őt retró bál követi Antival.

Koncert

Németfaluban szombaton 19 órakor kezdődik a Nagyboldogasszony-templomban Hajas Szilárd fuvola-, valamint Kővári Péter orgonaművész koncertje.

Ars Sacra Fesztivál

Zalaegerszegen, a Mindszentyneumban szombaton kezdődik a szeptember 24-ig tartó Ars Sacra Fesztivál. A gyermekeknek szóló kézműves-foglalkozáson Szent Orsolya legendáját ismerhetik meg a résztvevők, erre 15 órától fogadják a résztvevőket. Vasárnap a 16 órakor induló kétórás belvárosi sétán lehet megismerni a Mindszenty József zalaegerszegi apátplébános nevéhez fűződő emlékeket.

Letenyén, a Fáklya Művelődési Házban pénteken 16.30 órától rendezik meg a XVII. Ars Sacra Fesztivál helyi programját, amely Ferkovics József letenyei születésű festőművész szakrális kiállításának megnyitójával kezdődik. Köszöntőt Dömők József, az intézmény igazgatója, Wimmer Roland püspöki helynök és Aigner Géza plébános mond.

Bolondesküvő

Bakon szombaton délután bolondesküvőt rendeznek a faluban a civil szervezetek. Búcsúztatása után a “vőlegény” 14.30-kor indul kikérni a “menyasszonyt”, ezt követően a menet a faluházhoz veszi útját, ahol fél ötkor kel egybe az ifjú pár, a lakodalmat a sportcentrumnál felállított sátorban tartják. A rendezvény apropója, hogy idén kevesebb esküvő volt a községben, és így szeretnénk példát mutatni a fiataloknak.

Páterdombi programok

Zalaegerszegen, a páterdombi városrészben a hétvégén több programmal várják az érdeklődőket. Szombaton 10-kor indul a városrészi séta az ONCSA-kereszttől. Ugyanitt tartják a szentmisét vasárnap délelőtt fél tizenkettőtől. A fúvószenekari koncert 14 órakor hangzik fel, a zenés-táncos programok egy órával később kezdődnek és estig tartanak. A páterdombi búcsún jótékonysági sütivásárt is tartanak, a gyerekeket különböző játékok, foglalkozások várják.

Kertvárosi vigasságok

Zalaegerszegen, az Apáczai művelődési központban szombaton 9 órakor nyílik meg a Wolfpack makettverseny és -kiállítás. A rendezvény a Kertvárosi vigasságok része, ennek programjai a Kalimpa Színház meseelőadásával, valamint gyerekeknek szóló játékokkal, 10 órakor kezdődnek. A délutáni jótékonysági főzés bevételét a kórház onkológiai osztályát támogató alapítvány javára ajánlják fel. A nap végén, fél kilenc körül lép fel Nagy Feró és a Beatrice, másfél órás koncertjük után a napot tűz-víz-show zárja.

Kulturális örökség napjai

Zalaegerszegen a kulturális örökség napjai részeként szombaton 9.30-kor előadás kezdődik Keresztury Dezső munkásságáról a Deák-könyvtárban. A falumúzeumban 14 órakor indul tárlatvezetés Göcsej népi építészetének örökségéről. Ezt vasárnap ugyanebben az időpontban megismétlik.

Az előttünk álló hétvégén Keszthely is csatlakozik a Kulturális Örökség Napjai című országos programsorozathoz. Szombaton a Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely tárlatai ingyenesen látogathatók, vasárnap pedig a Szendrey Emlékház is bekapcsolódik a rendezvénybe. A két helyszín között 14 és 18 óra között lovas kocsik viszik majd az érdeklődőket a Fenyves-allén át.

Mindent a szalmáról

Zalaegerszegen, a Göcseji Tudásközpont - Zalaegerszegi Helyi Termék Piacon szombaton délelőtt a szalma felhasználásával ismerkedhetnek az érdeklődők. Lesz szalmaképkészítő kézműves verseny, valamint bemutató vályogfalépítésből, vadvesszőfonásból. Az előadások 10.15-kor kezdődnek; elsőként Kiss Nóra néprajzos-muzeológus a szalma régmúlt időkbeni felhasználásról szól. Őt Darázsi Zsolt gyümölcsész követi, aki a szalma kiskertekbeni hasznosságáról beszél. Ez után Mező Máté Márton építész a szalma építőiparbeli alkalmazásáról beszél. A program zárásaként a szalmaképkészítő kézműves verseny eredményeit hirdetik ki.

Családi és egészségnap

Iskolai csapatversennyel összekötött családi és egészségnapot rendez pénteken 14 órától a keszthelyi Család- és Gyermekvédelmi Központ a Fő téren. A részvevőket kézműves foglalkozás, játszóház és légvár is várja.

KultUdvar

Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára emlékeznek Keszthelyen az előttünk álló hétvégén a KultUdvar III. című programsorozattal. Pénteken 18 órától Besenczi Árpád színi direktor A helység kalapácsa című komikus eposzt adja elő a Balaton Színház Simándy termében, a szombati programoknak a Goldmark ház udvara, a vasárnapiaknak a Fő tér és a Balaton Színház ad otthont. Lesznek koncertek, gyermekelőadások, illetve a gasztrosarokban bemutatják Szendrey Júlia kedvenc édességeit.

Plébániák találkozója

A városban működő plébániák találkozóját rendezi pénteken 17 órától a Kis Szent Teréz-bazilika udvarán a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének keszthelyi csoportja.

Hajrá, bányász!

Pénteken 17 órakor nyílik a gyenesdiási községházán Klárik István Hajrá, bányász, ne add fel a reményt! című fotókiállítása, amely a mecseki mélyművelés utolsó fejezetéről szól. Az esten bemutatják Magyar Zsolt Szénporos élet című kötetét is.

Hálaadás

Hálaadó ünnepi istentiszteletet tartanak a keszthelyi református templomban szombaton 10 órától, az épület felújítását ünnepelve. Ez alkalommal Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke hirdet igét.

„A badacsonyi piktor”

Egry József festőművész repro emlékkiállítása nyílik szombaton 16 órakor Zalaújlakon, az Egry Emlékházban. A badacsonyi piktor című kiállítás különleges élményt ígér a látogatóknak.

Emléktábla-avatás

A keszthelyi éremgyűjtő csoport kincseiből nyílik kiállítás vasárnap 9 órakor a Goldmark művelődési házban, az őszi börze nyitányaként. Tíz órától emléktáblát is avatnak az épület földszintjén.

Szüreti program

Nován szombaton tartják a hagyományos szüreti rendezvényt. A felvonulás 14 órakor indul az IKSZT épülete elől, a résztvevők bejárják a települést, majd 20 órától szüreti bálba várják a mulatozni vágyókat a művelődési házba.

Nyílt bemutató órák

Nagykanizsán, a Honvéd Kaszinó előtti téren pénteken 17 órától a SZKES tánccsoport tart nyílt bemutató órákat.

Előadás az orosz-ukrán háborúról

Nagykanizsán, a Móricz Zsigmond Művelődési Házban a Hadtörténelmi Esték sorozat részeként pénteken 18 órától Az orosz-ukrán háború biztonságpolitikai és katonai összefüggései címmel dr. Kiss-Benedek József egyetemi tanár tart vetített képes előadást.

TEDxNagykanizsa

Nagykanizsán, a Pannon Egyetemen pénteken 18 órától Markó Roland világjáró természetfotós, Molnár Ibolya klinikai és mentálhigiénés szakpszichológus, dr. Rashed Aref, a Szent Rafael Kórház szívsebészetének főorvosa, Lehota János esztéta, valamint H. Horváth Orsolya turisztikai és marketing szakértő tart előadást.

Filmpiknik

Nagykanizsán, a Plakátház Kultúrkocsmában pénteken 18 órától tartják a Filmpiknik elnevezésű rendezvényt, amely zenés filmkvízzel kezdődik, majd a Manic Monday zenekar ad koncertet, 20.30-tól pedig kertmozis filmvetítés várja az érdeklődőket.

Kutyakiállítás

Nagykanizsán, a MEOESZ Kutyaiskolában szombaton 8.30 órától családi nyílt nap keretében hobbi kutyakiállítást és engedelmes versenyt rendeznek.

Családi nap a múzeumban

Nagykanizsán, a Thúry György Múzeumban szombaton 9 órától családi napot tartanak, mely során kézműves programok és tárlatvezetések várják az érdeklődőket.

Lemezbörze

Zalaegerszegen, a Göcsej Tudásközpontban szombaton 10 órai kezdettel rendezik meg a VII. Zalaegerszegi Lemezbörzét, a fizikai hanghordozók gyűjtőinek bolhapiacszerű találkozóját.

Szüreti szőlőkapkodó

Zalakaroson, a Karos Korzón szombaton 14 órától rendezik meg a Szüreti szőlőkapkodó elnevezésű rendezvényt, amely T.Lukács Ágnes kézműves foglalkozásával kezdődik. 17 órától a Kalimpa Színház mutatja be a Péter és a farkas című előadását, majd szüreti felvonulás, azt követően pedig kulturális műsor várja az érdeklődőket. Utóbbi fellépői a Gyöngyvirág tánccsoport, a Zöld Ág tánccsoport, a Rügyecske tánccsoport és a Dalárda vegyeskar lesznek. 18 órától dr. Rashed Aref szívsebész tart előadást, majd operettműsor és zenés szórakoztató program szerepel még a kínálatban.

Szüreti felvonulás

Lispeszentadorjánban szombaton 14 órától rendezik meg a hagyományos szüreti felvonulást, amely a szomszédos Maróc települést is érinti. A menet visszatérését követően a kultúrháznál játszóház és kulturális program várja az érdeklődőket, ennek fellépői a Kerettyei Amatőrök, a Kerka táncegyüttes, a bázakerettyei táncosok és a gutorföldei nóta- és dalkör lesznek.

Zarándoklat és kisbúcsú

Homokkomárom lesz a célállomása a XVI. Országos Horvát Zarándoklatnak, amit szombaton tartanak. A zarándokok várhatóan 9.30 órakor érkeznek a kegytemplomhoz, ahol 10 órakor keresztút, 11 órától pedig szentmise várja a híveket, utóbbi főcelebránsa Don Mikola Menalo, a horvátországi mostar-duvnói egyházmegye helynöke lesz. Homokkomáromban vasárnap Fájdalmas Szűzanya kisbúcsút tartanak, ennek szentmiséje 11.15 órakor kezdődik.

I. Csébi futam

Zalacsében, a Kossuth utcában szombaton 15.30 órától rendezik meg a falunapra tervezett, de a rossz időjárás miatt akkor elmaradt I. Csébi Futam elnevezésű versenyt, amelyen saját maguk által készített járművekkel vehetnek részt az érdeklődők.

Nemzetközi kiállítás és vásár

Felsőrajkon, a várudvarban szombaton rendezik meg a hagyományos nemzetközi kiállítás és vásárt. A kulturális és gasztronómiai seregszemle 12 órakor kezdődik, az ünnepélyes megnyitót 14 órakor tartják, ezt követi a közéleti vetélkedő. Közben kulturális bemutatók szórakoztatják a résztvevőket, melynek fellépői a helyi Csicsergők és a népdalkör, az Albatrosz Tánc és sport Egyesület, a Szivárvány Dalkör, Bali Virág, Horváth-Herman Gréta, a Gála Társastánc Klub Egyesület, valamint muravidéki vendégszereplők lesznek.

Keresztszentelés

Csörnyeföld vörcsöki településrészében, a Nepomuki Szent János-templomnál vasárnap 14 órakor keresztszentelést tartanak, amit ünnepi szentmise követ.

Búcsú

Petrikeresztúron vasárnap rendezik meg a település búcsúját, amely keretében 16 órától a helyi sportpályán játszóház, illetve a Petrikeresztúr – ZTE FC Öregfiúk labdarúgó-mérkőzés várja az érdeklődőket.

Tanévnyitó istentisztelet

Nagykanizsán, a református templomban vasárnap 10 órakor tartja tanévnyitó istentiszteletét a református egyházközség. A program 11.30-tól családi nappal folytatódik, utóbbi helyszíne a Csónakázó-tó lesz.

Roma nap

Galambokon vasárnap rendezik meg a roma napot, amely 15 órakor szüreti felvonulással kezdődik. A menet a piactérre ér vissza várhatóan 16.30 órára, ahol kulturális műsor várja a résztvevőket.

Kiállítás és hangverseny

Lendván, a zsinagógában szombaton 19 órakor egy XIX. században élt cseh származású krónikás, Franz Schams életét bemutató kiállítás nyílik, amely kapcsán Lazar Rakic professzor tart előadást. Ezt követően az énekes Teodora Drobnic Popovic, a fuvolista Marija Varagic és a zongorista Stefan Jancic, valamint utóbbi tanítványai közreműködésével tartanak klasszikus zenei hangversenyt.

Koncertek, zenés partik

Zalaegerszegen, a Mama Africában szombaton Zoltán Erika lesz a sztárvendég. A Gardenben szintén szombaton szezonzáró partit tartanak Lil G-vel és Norbow-val. Nagykanizsán, a Medgyaszay Házban szombaton húsz órától négy modern metalos zenekar, a LoveCrose, a Pair O’Dice, a Your Last Steps és a Without Frams ad koncertet. A Kanizsa Clubban pénteken Rakonczai Imre zongorista zenél, majd D.J. Sheperd szórakoztatja a közönséget. Lovásziban, a motoros klub brigádházában szombaton 16.30 órakor az Éjszakai Járat mutatja be dalait. Lendván, a Bánffy Központban pénteken 20 órától Pákai Petra jazz-énekesnő és az Ulbert Underground lép fel.