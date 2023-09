A Ferenc pápa által aláírt dokumentumot Kiss László esperes-plébános és Papp Gábor polgármester adta át az idős asszonynak a minap.

Az oklevélen az olvasható: „Őszentsége Ferenc pápa szívből adja apostoli áldását 106. születésnapja alkalmából Szekszárdi Józsefné életére, családtagjaira és barátaira, kérve számukra a bőséges mennyei kegyelmek és vigasztalások ajándékát és a Boldogságos Szűz Mária állandó segítségét”.

– Nagyon erős hite van, és ez, valamint az imádság segíti ezen a hosszú életúton – fogalmazott László atya. – Egy alkalommal kérdeztem tőle, hogy van. Azt válaszolta: hát hogy lennék? Nem hallok rendesen, nem látok rendesen, a protézisem kifordult, de jól érzem magam, és mindent elfogadok, amit a Jóisten ad. Ha most elszólít, készen állok arra, hogy vele találkozzam.

„Nagyon erős hite van, és ez, valamint az imádság segíti ezen a hosszú életúton”. Kiss László atya a pápai emléklappal (Fotó: HTV)

Kiss László emlékeztetett: Erzsi néni 94 évesen még egyedül kapált meg négyszáz négyszögöl földet, és saját bevallása szerint mindig a munka tartotta életben. A termést pedig szétosztotta, fűzte hozzá László atya, kiemelve, a most 106 éves asszony egész élete ilyen volt: mindenkinek adott és segített.

Erzsébet az I. világháború idején, 1917. június 28-án született Nagykanizsán, s mindig hitben élt; korábban a hévízi egyházközség munkájába is bekapcsolódott. Lapunknak tavaly az életbölcsességét is elárulta: „a szegény is lehet boldog, csak ne utálja a dolgot”.

– Mindent tudomásul vettem, mert a lelki egyensúlyt az tartja meg, a Jóisten kegyelméből – mondta az elmúlt esztendőben, a 105. születésnapján Szekszárdi Józsefné, elárulva, akinek nála is kevesebbje volt, annak szívesen adott, amit százszorosan visszakapott az élettől.

Mostantól Ferenc pápa áldása kíséri életútján (Fotó: HTV)

Az idős asszony életreceptje pedig máig változatlan, szerinte a hosszú élet titka – a mély hit mellett –: naponta egy kevés bor…