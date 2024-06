Paál István polgármester elmondta, hogy már hagyomány, hogy a helyi gyerekek kísérőikkel a lenti fürdőn töltik a gyereknapot. Idén összesen 52-en látogattak el a strandfürdőre, ahol örülhettek a gyerekek és felnőttek egyaránt a jó időnek, programoknak és vendéglátásnak. A strandolás, ahogy a polgármester elmondta, ez alkalommal is mindenkinek nagyon tetszett. Az önkormányzat segített a családoknak az utazásban is, és hálásak a fürdőnek is, hisz kedvező feltételeket biztosítottak számukra.