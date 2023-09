A konferencián elhangzott: a kerékpáros közlekedés fejlesztése világszerte és hazánkban is egyre nagyobb figyelmet kap, hiszen korunk számos kihívására kínál élhető és fenntartható alternatívát – például a klímaváltozás, a kőolajfüggőség, a városi torlódások és az egészségmegőrzés kapcsán.

A téma fent említett vetületeit bontotta ki Révész Máriusz Aktív Magyarországért felelős államtitkár, aki hangsúlyozta: hamarosan elfogadásra kerül az ország kerékpáros stratégiája, mely összefoglalja a jövő terveit.

– Eredményekkel már most is büszkélkedhetünk, hiszen 2010 óta közel 2 ezer kilométernyi kerékpárút épült országszerte és közel ezer kilométernyi szakaszra az engedélyes tervek is rendelkezésre állnak – említette az államtitkár, aki a legfőbb célt abban fogalmazta meg, hogy minél több kerékpárút-szakaszt kössenek össze úgy, ahogy azt tették tavaly a Budapest-Balaton kerékpárúttal.

Révész Máriusz egyebek mellett arról is szólt, hogy a világon mindenhol a forgalomcsillapítás egyik alternatívájaként tekintenek a kerékpározásra, éppen ezért meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy két keréken lehessen közlekedni a városokban.

Az államtitkár a kerékpározás élettani hatásairól szólva megjegyezte: azon országokban, ahol elterjedt a mindennapi kerékpározás, 8-10 évvel növekedett a várható átlagéletkor.