Keszthelyen is akad látnivaló esősebb napokon

A keszthelyi Festetics-kastély akár rossz időben, akár verőfényes, tikkasztó nyári napokon is élményt kínál a látogatóknak. A hűvösebb időszak még inkább a hat állandó kiállítást és számos látnivalót is kínáló kulturális központra irányítja a figyelmet. A Helikon Kastélymúzeum tájékoztatása szerint július 25-én, kedden megdöntöttek minden eddigi napi rekordot: 4600-an keresték fel a főúri család egykori rezidenciáját, s ugyanennyi vendéget regisztráltak szerdán is. A múlt hét előtti hétvége is sikeres volt, amikor első alkalommal rendezték meg a Festetics-kastély éjjel-nappal elnevezésű programot, amelyen rendhagyó és szakmai tárlatvezetések, játékok, lovasbemutatók szerepeltek a kínálatban. A csúcspont a vasárnap esti koncert volt: a Budapest Jazz Orchestra és Wolf Kati elvarázsolta a publikumot. Több rendezvényük is telt házas volt, az időjárástól függetlenül, mondta Oláh Zsanett, a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője. A kastély korábbi értékeit megőrizve szeretnének új hagyományokat teremteni, a Festetics-kastély éjjel-nappal is egy volt ezek közül. Keszthely egyébként sem csak napfényben élvezhető: a fővárost leszámítva nincs még egy olyan település Magyarországon, ahol ennyi múzeum és kiállítóhely várná a látogatókat – természetesen hűvös, esős időben is.

Nagykanizsán 126 hallgató nyert felvételt első körben

A Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ főigazgatója, dr. Kaszás Nikoletta örömmel konstatálta, hogy a következő tanévben 126 hallgatót vehet fel az intézmény, ami az elmúlt három év átlagához képest 60 százalékos növekedést jelent. A magyar hallgatók mellett 20-25 külföldi diák is a nagykanizsai intézményben kezdi tanulmányait, hiszen három képzést is angol nyelven hirdetett meg az egyetem. Dr. Kaszás Nikoletta elmondta: négy új szakkal - körforgásos gazdaság menedzsment mesterszak, körforgásos gazdaság tervező-fejlesztő mérnök mesterszak, fenntartható és körforgásos turizmus alapszak és kereskedelem és marketing alapszak - debütáltak a felvételi eljárásban. A ponthatárok tekintetében a főigazgató jelezte: 5-10 százalékos emelkedés volt a tavalyi évhez képest, de ez inkább annak tudható be, hogy többen jelentkeztek idén a hazai felsőoktatási intézményekbe. Azok, akik most nem kerültek be az általunk indított szakokra, az augusztusi pótfelvételi keretében újra próbálkozhatnak, mondta a főigazgató, aki jelezte: minden szakot meghirdetnek, sőt mérnöki és informatikai területen még államilag támogatott, ösztöndíjas helyek is lesznek.

Horváth Zsóka bekerült a nemzetközi csillagászati diákolimpia csapatába

A Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium 11. évfolyamos tanulója és a Zalaegerszegi VEGA Csillagászati Egyesület tagja, Horváth Zsóka második lett a Jászberényben megrendezett egyhetes intenzív felkészítő tábor versenyén, így ő is utazhat augusztus 10-én a delegációval a XVI. Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpiára Lengyelországba. Az Athletica Galactica idei döntőjében 10 diák lett kerettag, közülük választották ki többfordulós megmérettetés alapján a legjobbakat. A felkészülés során 10 héten át feladatsorokat kellett megoldaniuk, emellett Budapesten a Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Intézetben, Piszkéstetőn és Baján a Bajai Obszervatóriumban töltöttek el egy-egy hétvégét. Az addigi 5 legmagasabb pontot szerzett versenyző kiutazhatott Horvátországba a Csillagászati és Asztrofizikai Miniolimpiára, ahol szlovén és horvát társaikkal mérték össze tudásukat. Ezt követte Jászberényben az egyhetes, többfordulós versenyből álló intenzív felkészítő tábor, ahol észlelés, planetáriumi forduló, elméleti feladatsor és adatelemzés várt a fiatalokra. Ezek alapján alakult ki a végleges sorrend. Horváth Zsóka a többhetes válogatás alatt, valamint a táborban is a második helyen végzett.

Kihirdették a ponthatárokat a PTE Zalaegerszegi Képzési Központjában is

A landorhegyi városrészben működik a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központja, amely a PTE egyik legfiatalabb és legdinamikusabban fejlődő karának a része, írja róla a pécsi egyetemi bemutatkozó oldal. 2000. január 1-jétől az intézményi integráció révén a Pécsi Tudományegyetem részeként működik. Az oktatás Kaposváron, Pécsett, Szombathelyen és Zalaegerszegen zajlik, ahol hatékony együttműködés alakult ki a helyi oktatókórházakkal és szociális intézményekkel. A zalaegerszegi központban ősztől az ápolási és betegellátási alapszak gyógytornász szakirányán 102 fő kezdheti meg a tanulmányait, ők érték el a szükséges 296 pontot. A felsőfokú egészségügyi adminisztrátor képzésre 32 diák nyert felvételt, nekik 280 pontra volt szükségük a bejutáshoz. A zalaegerszegi képzési központ igazgatója, dr. Császár Gabriella lapunknak elmondta, a leendő elsőévesekkel együtt 360 hallgató végzi tanulmányait náluk a 2023/2024-es tanévben. Pótfelvételire ebben az intézményben is mód nyílik, arra augusztus első hetében kell jelentkezni.