Sorra újulnak meg Zalaegerszeg útjai, amelyhez türelemre is szükség van a lakók és a közlekedők részéről

A vége felé jár a Kosztolányi utca kétirányúsítása. A város történetének legnagyobb belterületi útfejlesztése során háromsávosra bővül és kétirányúvá válik az észak-déli irányú közlekedés egyik legfőbb útvonala. A napokban már a befejező aszfaltozások zajlottak az északi csomópontban. A beruházás célja a teljes felújításon túl a belváros autó- és buszforgalmának csökkentése, valamint a páterdombi városrész és a megyei kórház, valamint a vasútállomás megközelíthetőségének javítása. A Zala-híd és a Ságodi út között szintén aszfaltozási munkálatokat végeznek, amelyek néhány napot még igénybe vesznek. Az Ady utcában ugyancsak forgalomkorlátozás nehezíti a közlekedést. Tavaly ezen a helyszínen az ivóvízvezetékeket tették rendbe, most az E.ON Gázhálózati Zrt. végez teljesútzár mellett gázvezeték-rekonstrukciót. A munkálatok szeptember elején zárulnak. A beruházás részeként csapadékcsatorna-bővítés és közműfejlesztés, valamint teljes út-, járda- és térfelújítás zajlik.

Megalakult a Zalaegerszegi Egyetemi Sportegyesület

A Pannon Egyetem szeretne szervezett sportolási lehetőséget biztosítani a zalaegerszegi kampuszon is, ennek érdekében alakították meg a Zalaegerszegi Egyetemi Sportegyesületet, a tervekről tartottak sajtótájékoztatót a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjában. Zalaegerszeg város nevében Németh Gábor önkormányzati képviselő, a Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesületének elnöke üdvözölte az ötletet, amely a közösségfejlesztés jegyében a Zalaegerszegen tanuló fiatalokat még jobban kötheti a városhoz, a sportszervezetekhez a sportsikereken keresztül. Dr. Palányi Ildikó, a PE ZEK megbízott főigazgatója elmondta, a karon folyó testnevelést egészítheti ki a most megalakuló egyesület, melynek alapítói között ott vannak az egyetemi kar munkatársai. A kampuszon rendelkezésre állnak konditermek, de a városban bérelnek is erre a célra helyiségeket, valamint eszközbeszerzésre is sor kerül. Bella Dániel, az egyetemi projektiroda munkatársa, az új egyesület elnöke a célok között fogalmazta meg, hogy a helyi egyesületekkel szoros kapcsolatot ápolva kínálnak szabadidős, rekreációs lehetőségeket, nemcsak az egyetemi kötelékbe tartozóknak. Felveszik a kapcsolatot a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetséggel, mely országos bajnokságok helyszínéül választhatná Zalaegerszeget. Az egyesület négy sportágat kínál az első időkben: sárkányhajó, röplabda, darts és csörgőlabda szerepel a listán, utóbbi esetében egyeztetés alatt áll az országos bajnokság zalaegerszegi megszervezése. Az első eseményük a szeptember közepén esedékes E-sport konferencia lesz, melynek Zalaegerszeg ad otthont. Terveik szerint mindig részt vesznek majd a zalai jótékonysági rendezvényeken is.

A NagyON Kanizsa Egyesület elégedett az augusztus 20-i programokkal

Évek óta nem gyűlt össze annyi ember zenei rendezvényen Nagykanizsán, mint augusztus 20-án a Csónakázó-tónál, ahol az Országos Jetski Bajnokság versenyszámait követően szervezett tűzijátékkal egybekötött szabadtéri bulit a NagyON Kanizsa Egyesület. Szabó Szilárd, a NagyON Kanizsa Egyesület alapító tagja sajtótájékoztatóján elmondta: saját rendezvénnyel kívánták színesíteni és felpezsdíteni a város életét, egyúttal méltó módon megünnepelni államalapításunk ünnepét. Hozzátette: tavaly a várost vezető Éljen Városunk Egyesület (ÉVE) képviselői politikai játéknak felhasználva megakadályozták, hogy augusztus 20-án a hagyományoknak megfelelően tűzijátékkal lehessen zárni az ünnepet Nagykanizsán. A NagyON Kanizsa Egyesület úgy látta, idén sem lesz ez fontos számukra. Úgy gondolták, ez a méltatlan helyzet még egyszer nem fordulhat elő, s elhatározták, hogy megpróbálják saját maguk megszervezni, illetve a tűzijátékot megelőzően zenei programokkal kiegészítve emlékezetes estét adni a nagykanizsaiaknak. Közölte: az egyesületük tovább dolgozik és szerény lehetőségei ellenére szeretné a jövőben is különféle eseményekkel, rendezvényekkel színesebbé tenni a város életét.