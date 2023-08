Az egyházmegye főpásztorának döntése alapján a homokkomáromi Kisboldogasszony plébániát augusztus 10-től már nem Várnai László nagykanizsai plébános, hanem eddigi feladatai megtartása mellett Nikli Zsolt látja el. A másik zalai érintettség diakónusi szolgálattal kapcsolatos, felszentelése után, július elsejével Csizmadia Tibort a zalaszentbalázsi és magyarszerdahelyi plébániákra küldte a megyéspüspök.

A nagykanizsai születésű Csertán Dániel augusztus 10-i hatállyal Mernyéről a nagydobszai plébániára kerül, emellett a kétújfalui plébániát is ő látja el. A 2000 és 2010 között Galambokon is szolgált Varga Péter esperes-plébános eddigi feladatai mellett a jövőben a kaposvári Szent Imre plébániát is ellátja. Horváth Lóránt volt nagykanizsai plébános – aki jelenleg a kaposvári Jézus Szíve templom plébánosa – új megbízatással eddigi feladatai mellett a taszári plébániát látja el még.