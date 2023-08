Mindez azt jelenti, hogy az előre meghirdetett programelemek közül csupán a gyermekeknek szóló verseny maradt el. Dr. Jandó Zoltán, az egyesület elnöke elmondta, amikor az kezdődött volna, akkor volt a legintenzívebb az égi áldás.

– Az egyesületi versenyre 11 tagunk nevezett, s közülük tízen fogtak is halat – folytatta dr. Jandó Zoltán. – Ezen a versenyen összesen 28 ponty, egy koi ponty, valamint 16,6 kilogrammnyi keszeg akadt horogra. A mérlegelt halmennyiség 98,2 kilogramm volt. A győztes a söjtöri Dávid Lajos lett, egyben ő kapta a legnagyobb halért, egy 7,9 kilogrammos pontyért járó különdíjat is. A második helyen a szintén söjtöri Gergán Szabolcs végzett, a harmadik pedig a helybéli Szekeresné Doktor Barbara lett.

A 24 órás halfogó verseny iránt már nagyobb volt az érdeklődés, erre 43 horgász regisztrált. Az idő velük sem bánt kesztyűs kézzel, többen feladták a küzdelmet, a Szlovéniából érkezett horgászokat például az ottani mentési munkálatok miatt hívták haza. Dr. Jandó Zoltán ugyanakkor elégedetten számolt be a fogásokról, mint mondotta: 24 amurt és 139 pontyot mérlegeltek, köztük egészen nagy méretű halakat is, aminek köszönhetően az összesített fogás is nagyon jól alakult, a 605,7 kilogramm versenyrekordot jelentett a pusztaszentlászlói tavon.

– Ezt a versenyt a baki Kassai Norbert nyerte 97,4 kilogrammal – ismertette a konkrét eredményeket az egyesületi elnök. – A legnagyobb halat is ő fogta, ez egy 15,3 kilogramm tömegű ponty volt, de 13 és 10 kilogramm körüli halakat is sikerült szákolnia. A második helyen a pakodi Szabó Balázs végzett 64,8 kilogrammal, míg a harmadik a tavalyi győztesünk, az ugyancsak baki Horváth József lett 49,5 kilogrammal.