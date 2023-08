A keszthelyi Csány-Szendrey Általános Iskola az elsők között kapta meg a tankönyv szállítmányt

Megkezdődött a tankönyvek kiszállítása az iskolákba a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. raktáraiból a közelmúltban. A keszthelyi Csány-Szendrey Általános Iskola az elsők között kapta meg a szállítmányt. A pedagógusok a következő napokban szortírozzák a könyveket, hogy a tanítás első napján mindenki megkaphassa az oktatási csomagot. Három raklapnyi tankönyvet szállítottak a keszthelyi iskolába. A gépjárműből az udvarra pakolták a csomagokat, majd onnan diákok, illetve az intézmény dolgozói segítségével vontatták a folyosóra azokat. Az elsőtől nyolcadik osztályosig minden gyermeknek hoztak könyveket. Reál és humán tantárgyak oktatási eszközei, nyelvi könyvek mind-mind találhatóak a raklapokon. Elsőként azt kellett ellenőrizni, hogy minden megrendelt tétel megérkezett-e. A következő napok feladatai az lesz, hogy tanulónként szét kell válogatni a tankönyveket. Utána jön az iskolai könyvtáros, aki leltározza a tartós tankönyveket, mondta Ángyánné Oláh Zsuzsanna pedagógus. A Csány-Szendrey Általános Iskola két intézményében több mint 760 diák kezdi meg a következő tanévet szeptemberben, mintegy 8000 könyvet kell tételesen szétválogatnia a felelősöknek. Az oktatási intézményeknek augusztus 21-től adhatnak le pótrendeléseket, amelyeket szeptember 15-ig fogad a Kello, a kiszállítás szeptember második felétől kezdődik.

Kerékpár regisztrációra is felhívta a figyelmet a rendőrség Nagykanizsán

A "Házhoz megyünk" és BikeSafe program keretében a Nagykanizsai Csónakázó-tónál találkozhattak az érdeklődők a Nagykanizsai Rendőrkapitányság bűnmegelőzési csoportjának bűnmegelőzési előadójával, Lovkó-Néber Tímeával a közelmúltban. Havonta két alkalommal települ ki a rendőrség bizonyos helyszínekre, mely során ingyenes kerékpár regisztrációs lehetőség nyílik a bicikli tulajdonosok számára az interneten keresztül elérhető bikesafe oldalon. A bűnmegelőzési eladó elmondta: az országban több ezer kerékpárt lopnak el évente, nagy részük azonosítatlan, sosem kerül meg vagy ha megkerül, nyilvántartás híján nem tudják ki a gazdája, így nincs kinek visszaadni ezeket. Érdemes regisztrálni a kerékpárt a bikesafe biztonságos adatbázisába, amelyet a rendőrség is használ. Emellett hasznos tanácsokkal szolgáltak a Házhoz megyünk program keretében a lakosság számára. A tájékoztató során információkat kaphatnak a vagyon elleni bűncselekmények megelőzésével kapcsolatban. A beszélgetések során felhívják a lakosság figyelmét, hogy keressék meg a szintén az interneten keresztül elérhető kiberpajzs oldalát, mert ott is hasznos, naprakész információhoz lehet hozzájutni.

Egy nagykanizsai mérnök is tagja az Audi Forma–1-es erőforrás-fejlesztő csapatának

Két és fél év múlva indul először a Forma–1-ben az Audi, olyan hajtóegységgel, amelynek tervezésében Szegletes Dávid is részt vesz. A nagykanizsai fejlesztőmérnököt a győri Széchenyi István Egyetem járműmérnökképzése és hallgatói versenycsapata készítette fel a nem mindennapi feladatra. Az Audi tavaly jelentette be, hogy beszáll a Forma–1-be 2026-tól, amikortól jelentősen változnak a szabályok. A motor ugyan továbbra is V6-os turbóerőforrás lesz, viszont az elektromos oldal teljesítménye már a teljes egység felét fogja biztosítani. További fontos lépés a fenntartható üzemanyagokra való átállás. A német márka már gőzerővel készül arra, hogy csapata bemutatkozzon az autósport csúcsának számító, az elmúlt években hihetetlen népszerűségre szert tett sorozatban. A vállalat neuburgi Forma–1-es fejlesztőközpontjának egyik munkatársa a Széchenyi István Egyetem tavaly végzett hallgatója, Szegletes Dávid, aki valóra vált álomnak tartja, hogy ott dolgozhat. Szegletes Dávid már hallgatóként szoros kapcsolatba került a győri Audi Hungariával. Előbb a villamoshajtás-fejlesztésen volt gyakornok, majd a vállalat főállású fejlesztőmérnöke lett, már mesterképzése alatt. A volt hallgató januárban kezdett dolgozni Neuburgban fejlesztőmérnökként. Hajtáslánckomponens-konstruktőrként főleg a kapcsolási mechanizmusokkal foglalkozik.

A zalaegerszegi Montessori-óvodában minden a gyerekekről szól

Folyamatosan, akár év közben is lehet jelentkezni a Montessori-óvodába. Az intézménybe jelenleg is várják a növendékeket, akiket a hagyományostól eltérő pedagógiai módszerekkel, élményszerűen és festői környezetben nevelnek. Az oviban két csoport van, az egyik a nagy/középsős, ahol már erőteljesen az iskolaelőkészítésre koncentrálnak, mondta Csóborné Nagy Beáta, a Zalaegerszegi Montessori Általános Iskola, AMI és Óvoda intézményvezetője. A munka egy teljes évet vesz igénybe, hiszen az a cél, hogy a gyermekkor ne különüljön el az iskolavárástól, hanem fonódjon össze. A kisebbeket 2 és fél éves kortól fogadják, mert úgy gondolják, ez az az életkor, amikor már közösségbe kell kerülniük. A montessorisok előkészített, különleges módon berendezett teremben fejlődhetnek, ott kapnak játékokat, s választják ki az eszközöket, amikkel egy-egy tevékenységet önállóan végeznek el. Azt, hogy mivel foglalkoznak, a napindító beszélgetésből bontják ki. Mindennapjaikba a jóga, a sakk, a hangszerekkel való ismerkedés és a néptánctanulás is beépül, idegen nyelvként angolt vagy németet lehet választani, amit rendszeresen gyakorolnak. A tapasztalati úton történő tanulás kiemelt jelentőségű. Fontos a nevelés, a nyitott személyiség és a megfelelő önértékelés kialakítása is. Az intézményvezető elmondta: szívesen fogadják azokat a szülőket és gyerekeket, akiket érdekel a Montessori-szemléletű intézmény. A látogatás lehetőséget ad a személyes benyomások megszerzésére, s előnyös a pedagógusok számra is, akik így első kézből tájékozódhatnak a leendő növendékekről.