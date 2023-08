Az első alkalommal pizzapartit szerveztek a templomkertben, ahol a fiatalok saját maguk állíthatták össze, majd gyúrhatták és ízesíthették meg az egyik kedvenc ételüket. A programra sokan jelentkeztek, s bátran sürögtek-forogtak a kemence körül, így jó hangulatban telt a nap. A következő program is élményeket kínál, hiszen egy autóbuszos kirándulás szerveznek a szomszéd település Nagybakónak Eszperantó forrásához augusztus 9-én 10 órai indulással. Ezután augusztus 16-án 10.45 órakor induló busszal a családok a nagykanizsai "Élettér" Állat- és Természetvédő Egyesület Ady utcai telephelyére látogatnak el. Ott lehetőségük nyílik megismerni a menhely lakóit, melyek a gyerekek társasága mellett a jutalomfalatoknak is nagyon örülnének. Az augusztus 23-ai alkalom szintén izgalmasnak ígérkezik, hiszen az újudvari Vad udvarba látogatnak az érdeklődők, ahol lehetőség lesz állatsimogatásra és az alpakákat is megismerhetik a fiatalok. A nyárzáró partit augusztus 30-án tartják Nagyrécsén a kastélyparkban és környékén. Várhatóan tartanak izgalmas éjszaki túrát, de napközben ügyességi játékok színesítik a napot.