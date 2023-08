Ezen Erdei Csaba polgármester mondott beszédet, amely során kitért arra, hogy a falunapot egyfajta köszönetnyilvánításként rendezik meg a település lakói számára, amivel szeretnék hálájukat kifejezni azon önzetlen segítségnyújtásért, amivel a közösség boldogulásához járulnak hozzá a helyiek. Rögtön azt is hozzátette a polgármester: természetesen a segítség most is jól jött, sőt, most volt rá igazán szükség, hiszen a szokásos előkészületek mellett a „vizes pálya akadálymentesítését” is meg kellett oldaniuk ahhoz, hogy a három napos programot többé-kevésbé zavartalanul meg tudják tartani.

Az újonnan betelepültek Erdei Csaba polgármesterrel a színpadon

Fotó: Gyuricza Ferenc

A községben régi hagyomány, hogy a falunap alkalmából köszöntik az újszülötteket, a 18. életévüket betöltötteket, valamint az utóbbi években már azon családok számára is bemutatkozási lehetőséget biztosítanak, akik betelepülőként Zalacsében képzelik el jövőjüket. A tavalyi falunap óta öt újszülöttel gyarapodott a falu lélekszáma, a 18. életévüket ugyanezen időszakban ketten töltötték be, továbbá három család talált otthonra a községben. Ugyancsak itt került sor az önkormányzat által alapított díj, a Zalacsébért kitüntetés II. fokozatának átadására is, amivel az év elején elhunyt Gál István önzetlen, a közösség érdekében, többek között az autós és motoros találkozók megszervezése során végzett munkáját ismerték el. A kitüntetést Gál István özvegye vette át Erdei Csabától, az ünnepség megható pillanataként.

Csebi Pogány Péter (jobbról) egy korabeli oklevél másolatot adott át Erdei Csabának

Fotó: Gyuricza Ferenc

A megnyitón Csebi Pogány Péter helytörténetkutató-szerkesztő kért még szót, aki egy olyan korabeli oklevél másolatát nyújtotta át a polgármesternek, amit annak idején I. Ferdinánd adományozott a Zala vármegyei eredetű nemesi család egyik tagjának, Csebi Pogány Bélának.

Gál István özvegye átveszi néhai férje posztumusz kitüntetését Erdei Csaba polgármestertől

Fotó: Gyuricza Ferenc