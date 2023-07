Dr. Szabó Péter a témával kapcsolatban elmondta, hogy napjainkban rengeteg kihívást látunk a szőlőtermelés és a borászat területén, hazánkban és a világban is változások zajlanak. Egyik legnagyobb probléma a klímaváltozás, ennek kapcsán a trendekben egyre inkább az figyelhető meg, hogy olyan fajtákat kell termesztésbe vonni, melyek a biotikus és abiotikus stresszekkel szemben toleranciát mutatnak, a peronoszpóra, szürke rothadás, illetve a lisztharmattal szemben immunisak legyenek a szőlőfajták, illetve ellenálljanak a szélsőséges időjárás okozta problémáknak, hisz azt látjuk, hogy egyre gyakrabban fordul elő jégverés, aszály-, vagy fagykár.

Mindez át is alakíthatja a szőlőtermelési szokásokat, de a hagyományos fajtákról sem kell lemondani, mert a legújabb nemesítési programokkal az íz- és zamatanyagokat meg tudják tartják, miközben rendelkezik a szőlő immunitással is.

Ígéretes szőlőfajta-jelölt egy Bianca-Cserszegi fűszeres hibrid – tudtuk meg -, mely tartalmazza a cserszegi fűszeres ízét, zamatát, ugyanakkor jó a téltűrő képessége és a károsító gombás betegségekkel szemben is jól ellenáll. A fajtát idén jelentették be, tesztelik, a későbbiekben pedig komoly szerepet tölthet be hazánk szőlőtermelésében.

Arról is beszélt dr. Szabó Péter, hogy az innovatív szőlőfajták évi két-három permetezés mellett védhetők meg, de ez évjárattól is függ. Ugyanakkora a fogyasztóknak valós és jogos elvárása, hogy környezetkímélő technológiával állítsák elő a termelők a borokat, vagyis fontos feladat olyan fajták termelésbe állítása, melyeknél redukálhatják a növényvédő szerek használatát.