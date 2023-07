Bedő Róbert polgármester elmondta, hogy a falunapra nagyszabású, minden korosztályt megszólító szórakoztató műsort szerveztek idén is, népszerű zenés előadók léptek színpadra. A rendezvényen a falu megyei elő osztályban szereplő futballcsapata is előtérbe került. Az együttes megnyerte a vármegyei kupát, a bajnokságban pedig ezüstérmes lett, ennek kapcsán éremátadót tartottak. Továbbá felavatták a nemrégiben elkészült sportfejlesztéseket, melyeket TAO támogatásból valósítottak meg.

Megújultak az öltözők, a szertár, modernizálták a zuhanyzókat, a klubhelyiséget és a benne található konyhát. A sportlétesítmény kerítésének javítása, cseréje, valamint a játékoskijáró kialakítása a vármegyei szövetség kifejezett kérésére az egyesület biztonsági, vagyonvédelmi és rendezvényszervezési céljait szolgálja. Az edzőpálya körül létrehozott felület a labdafogó szerep mellett elhatároló funkciót is ellát, amivel az aktív sportolók és a strandot használók kikapcsolódását is megfelelően támogatja. Továbbá a világítást is korszerűsítették, valamint feljavították a pálya talaját, illetve a műfüves pályát is rendbe tették. Az edzőpályán minden korosztály számára tartanak foglalkozásokat, de kedvezőtlen időjárás esetén a mérkőzéspálya tehermentesítése céljából mérkőzések megrendezésre is alkalmas.

Tamándl László, a Csesztregi Községi Sportegyesület elnöke elmondta, hogy a két éve felállt új elnökség célul tűzte ki a sportinfrastruktúra fejlesztését, melyhez a TAO támogatás rendkívül nagy lehetőséget jelent. A felújításokra közel 35 millió forintot tudtak fordítani. Bíznak benne, hogy a modern környezettel a fiatalokat is eredményesebben tudják megszólítani.

Bedő Róbert hozzátette még, hogy közel 100 éves története van helyben a labdarúgásnak, a 850 lakosú községben közel 100 főt mozgat az egyesület, a focicsapat, melyben a felnőtt együttes mellett jelentős az utánpótlás, a hétévesektől az ifjúsági együttesig, s a nézők is szívesen látogatják a hazai meccseket.