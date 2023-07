A szervezők kitettek magukért, hiszen az ország legnagyobb összművészeti fesztiválján kétezernél is több lehetőség közül válogathattak az érdeklődők. Több zenei helyszín is megújult, növelték a színházi és gyermekprogramok számát, erősödött a két szomszéd település Taliándörögd és Vigántpetend programjainak sora is.

Árnyékolók

Fotó: Győrffy István

„Már 70 ezer látogatónál tart a fesztivál, amelyből a második 5 nap még hátravan: érkezik többek között a Carson Coma, a Quimby, Dés László, az Operaház társulata és a Danubia Zenekar is.” adták hírül szerdán, akkor, amikor kiadós esős napok voltak az utolsók, mi csütörtökön látogattunk el a völgybe…

Játék is volt bőven, apát szalmával takarták be

Fotó: Győrffy István

Először Vigántpetendre érkeztünk, ahol a délelőtti órákban még nagy volt a csend, a falu elején felállított nagy színpad és a tengernyi szék üresen várta gazdáit, akik majd csak estefelé lepik el a teret, addig a környező sátras helyeken szunnyad az élet… Ezért is vetettük Taliándörögd felé az érdeklődésünket, ahol szintén kevesebb volt még a látogató, de azért szembetűnő volt az úton kerékpározók, s a hátizsákos gyaloglók sokasága. Az út menti völgyben megbújt egy jókora sátortábor is, ahol, a felállított egyen sátrokon túl számos autó, lakókocsi is sorakozott, miközben jókora tehéncsorda legelészett mögöttük, a szomszédságukban a domboldalon…

Gyülekezik a közönség az egyik helyszínen

Fotó: Győrffy István

Tizenegy óra körül értünk vissza Kapolcsra, ahol már óriási volt a nyüzsgés. A főutcán araszolt a forgalom, mint ahogy az árusok utcáin is. A vásári kavalkád óriási volt, hiszen a szervezők 115 kézműves kitelepülővel és 61 vendéglátóssal kötöttek szerződést, akik kínálatukkal igyekeztek megnyerni a közönséget. Kifejezetten sok és színvonalas volt az „art” jellegű kínálat, igazán érdekes alkotásokat tártak a közönség elé a művészek. Az elmúlt napok sok esőjének nyomai még, főleg a délelőtti órákban látszódtak, de az érdeklődő sokaság ezzel nem sokat törődött. Az idő előrehaladtával egyre több színpad megélénkült, zene és énekszó keveredett az általános zsibongással…