A kezdeményezéssel eredetileg a számítógépes tanfolyamot elvégzett szépkorúakat szólították meg, hogy a fejtörő kitöltésével is szinten tartsák és fejlesszék tudásukat. A havi rendszerességgel közzétett kérdéssorok megválaszolásával érdekes témaköröket és a böngészés élményét lehet felfedezni. A júliusi-augusztusi feladatlap a kalandozni vágyókat Mexikóba invitálja. S míg a válaszok után kutatnak, egy csomó érdekesség derül ki nemcsak a látnivalókról, hanem írókról, filmekről, slágerekről, illetve helyi ételekről, italokról is. A játékba egész évben folyamatosan be lehet kapcsolódni, mert minden dokumentum megtalálható a www.javk.hu weboldalon. Ezeket visszamenőleg is beküldhetik a honlapon megadott e-mail címre, de csatolni kell a megoldások linkjét is. A részvétel előzetes regisztrációt nem igényel. A záró eredményhirdetést a József Attila Városi Tagkönyvtár olvasótermében 2023 decemberében ünnepélyes keretek között tartják majd meg.