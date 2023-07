Krisztus koporsóját sem őrizték ingyen, tartja a mondás. Azaz: ellenszolgáltatás nélkül nem lehet elvárni szinte semmit. Ez nagyon anyagiasnak tűnik, de lássuk be, az emberek egyik legfontosabb motivációja, ha pénzt kereshetnek.

Ez a véradásról jutott eszembe, ami évtizedek óta az emberi szolidaritáson nyugszik, legalábbis hazánkban. Mintha szégyen lenne fizetni érte, pedig tőlünk nyugatra ezt szemrebbenés nélkül megteszik. Igaz, megteszik nálunk is, mert a vérplazmaadással százezreket kereshet, ha valaki rendszeresen teszi. Ezek után csodálkozzunk azon, ha kevés a véradó? Azt se feledjük, öregszik a lakosság, romlik az egészségi állapota, és ez is csökkenti azok számát, akik vérükkel segíthetnék embertársaikat.