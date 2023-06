- Június 2-án, pénteken a délelőtti órákban telefonált az egyesületünk egyik kapcsolattartója, aki egy helybéli hölgytől értesült egy megkínzott kutya esetéről. A Somogy Vármegyei Inke település egyik utcájában mindig gond volt a kutyatartással. Nagyon sok kóbor kutya köt ki itt, és a településen lakó ebek nem regisztráltak, gazdájuk nem beazonosítható, így nehéz megállapítani, melyik a kóbor és melyik a gazdás állat. Az egyesület már többször helyezett el innen kutyát. A kutya, akinek a tragédiáját elmesélte, már hónapokkal ezelőtt megjelent a falu egyik utcájában. Az egyik házban lakó hölgyhöz tévedt be hónapokkal ezelőtt. A hölgy és a környékbeli lakosok az állatot rendszeresen etették. Sajnos megtartani nem tudta a kutyát, hiszen neki már volt egy házban tartott kis kedvence – tájékoztatott Lívia, aki azzal folytatta, hogy az említett napon is megjelent a kutya a portán olyan állapotban, hogy a hölgy azonnal sírva értesítette az egyesület kapcsolattartóját, aki a környéken szokott az ott lakóknak kutyás ügyekben segíteni.

- A helyi pletykák szerint az egyik falubeli fiatal azzal dicsekedett mindenkinek, hogy előző nap a kutyát szándékosan beledobta a tűzbe. Tudomásunk szerint Inkén térfigyelő kamerarendszer működik. Az állatot iszonyatos állapotban találták, testének több mint ötven százaléka megégett, rettentő kínokat élhetett át. Az eb a Fülöp nevet kapta tőlünk, az egyesület azonnal a gondozásába vette és állatorvoshoz vitte, ahol folyamatos megfigyelés alatt van , jelenleg is és az életéért küzdenek. A túl nagy részben megégett testfelület miatt szövődmények léphetnek fel, és a fertőzés veszélye is ronthatja az így is kétségbe ejtő állapotát.

Az egyesület elnöke elmondta, feljelentést tesznek a rendőrségen állatkínzás bűncselekménye miatt. Az Együtt egy életért, ártatlan állatokért Egyesület közösségi oldalán néhány óra alatt 265000 forint nyomravezetői díj gyűlt össze, miközben rengeteg felháborodott hozzászólás érkezett, s jószándékú emberek százai reménykednek Fülöp felépülésében.

Lívia hangsúlyozta: ne feledjük: az állatkínzás bűncselekmény. A törvény azt a bánásmódot szankcionálja, amely alkalmas arra, hogy az állat maradandó egészségkárosodását vagy halálát okozza. A büntetőjogi felelősség megállapításához az is elég, ha a bánásmód az állat egészségkárosodásának vagy elpusztulásának előidézésére alkalmas, ami két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.