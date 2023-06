A napokban ismét borús, esős, zivataros napokat éltünk, ennek kapcsán a Zalavíz Zrt. ismét felhívta a figyelmet arra, hogy tilos csapadékvizet a szennyvízcsatornába vezetni.

Mint Arnhoffer András, a zalaegerszegi cég elnök-vezérigazgatója a Facebook-oldalán közölte: a jogszabályba foglalt tiltásnak nyomós oka van, ugyanis a vezetékek és az átemelők az elvezetendő szennyvíz mennyiségére méretezve épültek ki, tehát nem alkalmasak a többletet jelentő csapadékvíz fogadására. A Zalavíz mérései szerint márpedig 20 mm csapadék esetén mintegy 10-15 millió liter csapadékvíz kerül a Zalavíz Zrt. szennyvízhálózatába egyetlen nap alatt. Ez arra utal, hogy az ingatlanok, ipari üzemek, intézmények közel 30 százaléka a tiltás ellenére is bevezeti a csapadékvíz egy részét a szennyvízcsatornába. Ezt pedig nem bírják a vezetékek.

A cikket azzal folytatja: ha ekkora terhelésnek tesszük ki a hálózatot, jelentős anyagi és természeti károkat okozunk. A Zalavíz Zrt.-nek évente több tízmillió forint villamosenergia-többletköltséget jelent a szivattyúk terhelése, a gépészeti elemek gyorsabb elhasználódása. Összességében jelentősen növekednek a szennyvízelvezetési és -tisztítási ráfordítások. Mivel ez a többletköltség egy évtizede nem jelenik meg a fogyasztói díjban, jelentős forrásokat von el az alapfeladatoktól, így idővel csökkenhet a szolgáltatás biztonsága és minősége. Ennek árát pedig a következő nemzedékek fogják többszörösen megfizetni.

Aki szándékosan bevezeti a csapadékvizet a szennyvízcsatorna-hálózatba, hozzájárulhat környezeti károk keletkezéséhez, de közvetlenül más személyeknek is kárt okozhat, amiért felelősséggel tartozik. Felmerülhet továbbá a jogtalan haszonszerzéssel okozott kár gyanúja is. A szabálytalan megoldásokat a Zalavíz Zrt. szakemberei folyamatosan tárják fel a rendszer fenntarthatósága érdekében. Ha ilyenre bukkannak, felszámolják az üzletszabályzatban meghatározott pótdíjat a jogszabályi előírásoknak megfelelően, hogy legalább a felmerülő többletköltségek egy részére legyen pénzügyi fedezet.