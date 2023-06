A halastó tulajdonosa, Gassner Josef Karl látta vendégül a település lakosságát. Zsálek Ferenc polgármester elmondta, hogy a tó osztrák tulajdonosával az elmúlt években jó kapcsolatot alakított ki az önkormányzat, illetve a helyiek, több programot is tartottak már a tónál, a horgászoknak vándorkupát alapítottak, most pedig családi napra invitálta a vállalkozó falu lakosságát. Az önkormányzat, illetve a kerkateskándi söröző biztosította a vendéglátást, bográcsételt készítettek a programra érkezőknek.

Pillecukor is pirult a nyárson a családi napon

Fotó: Korosa Titanilla

A gyerekeket pedig légvár, ugrálóvár, vizifoci, tollaslabda és más játékok is várták, de akár csónakázni is lehetett a tavon. Horgászversenyt ez alkalommal nem hirdettek, de akinek kedve volt, akár botot is ragadhatott.