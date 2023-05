Egy éve került Zalába Pete Polgár Máté, kinek irodalmi munkásságáról már olvashattak lapunkban, illetve online oldalunkon. A plébános az előadást egy bejelentéssel kezdte, elmondta, hogy hamarosan megjelenik új, Remény című regénye, melyet a vidéki élet ihletett és majd szintén megismertet az érdeklődőkkel. Ám addig is a már ismert, tabutémákat feszegető, több kiadást is megélt köteteiről szólt a közönségnek történeti és irodalmi kitekintéssel, helyenként humorral fűszerezve. Elsőként a 2018-ban kiadott A lelkész lánya című regényt mutatta be, mely az USA-ban játszódik, az ott működő terrorszervezet, a Ku Klux Klán árnyékában felnövő fiatalok történetét tárja fel, akik maguk mondják el saját drámájukat. A lelkész lánya folytatásaként jelent meg A hármak bosszúja, melyet szintén ajánlott a hallgatóságnak. A harmadik olvasmány a plébános tollából az Egy ördögűző végnapjai című kötet, mely már hazánkban játszódik és egy pap, illetve a papság drámáját dolgozza fel.