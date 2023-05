Prof. Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora emlékeztetett: az elmúlt két évben kétmilliárd forint értékben indultak beruházások a keszthelyi campuson, ami 30-40 év tükrében jelentős előrelépés.

– Nem állunk meg – szögezte le az egyetem első embere –, hiszen folytatjuk az ütemezett beruházásokat.

Most elkészült a növényvédelmi drónpilótaképzés előadó- és számítógépes terme, amely megalapozza a hamarosan induló oktatást. E szakemberekre hatalmas az igény, jelezte prof. Gyuricza Csaba.

Simon Szabina, az ország első női drónpilótája, a Georgikon munkatársa a keszthelyi képzésben is közreműködik majd. Arról szólt: első lépésben pilóta nélküli légi járművezetői igazolványt szerezhetnek a résztvevők, majd erre épül a drónpilóta-tanfolyam, „s ezáltal teljesülhet a teljes személyi háttere a drónos permetezésnek”.

A számítógépes terem, s ezzel jelképesen a többi beruházás avatásán (b-j) Manninger Jenő, prof. Gyuricza Csaba, Simon Szabina és dr. Rózsa László, a Georgikon főigazgatója

Fotó: Péter B. Árpád

Ezent túl állagmegóvó beruházások történtek, felújították például a campus egyik épületének tetőszerkezetét s nyílászárókat is cseréltek. Ezen munkák helyszíne a D-épület, illetve a Pethe Ferenc Kollégium volt. A bejárással egybekötött avatón átadták a streetball-palánkot és az úgynevezett Brexi-teraszt is, amely a hallgatók kikapcsolódását szolgálja.

– Az ilyen fejlesztések is ékes példái annak, hogy a Georgikon campusnak nemcsak múltja és jelene, hanem jövője is van, amit bizonyít az is, hogy Keszthelyre az elmúlt időszakban több mint hatvan százalékkal nőtt a jelentkezők száma – mondta el prof. Gyuricza Csaba.

Manninger Jenő polgármester kijelentette, a keszthelyiek büszkék arra, hogy egyetemi városban élnek, ezért is fontos minden fejlesztés a campuson, hiszen e munkák azt mutatják: van jövője az itteni versenyképes oktatásnak.

A politikus arról is beszélt: több területen együttműködik a város és az egyetem, például a sport- és a közösségi élet helyszíneinek fejlesztésében. A közös gondolkodást s munkát a jövőben szeretnék még intenzívebbé tenni, a keszthelyieket és a hallgatókat egyaránt szolgálva.