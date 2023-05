Közeledik a nyár, ilyenkor a diákok is szívesebben töltik le a kötelező 50 órás közösségi szolgálatot. A Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum tájékoztatása szerint idén is várják a fiatalokat, akik a teremőr munkáját segíthetik vagy különféle rendezvényeken működhetnek közre.

Németh-Gotthárd Gréta igazgatóhelyettes portálunknak elmondta, folyamatosan érkeznek a diákok hozzájuk, de valóban nyáron jobban ráérnek a közösségi szolgálatra. A legtöbb városi középiskolával szerződésben állnak, s újat is szívesen kötnek. A szabadtéri közgyűjtemény idén is bekapcsolódik a múzeumok éjszakája országos programsorozatba, így akár a június végi rendezvényre is jelentkezhetnek a fiatalok.

További információt a [email protected] címen vagy a 92/313-632 telefonszámon lehet kérni.