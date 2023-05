A szokásos procedúrákat, azaz csapatok bemutatását és a futamra való feliratkozásokat követően a 2. szakasz fővédnöke, Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere köszöntötte a résztvevőket. A városvezető kiemelte: 2017-ben lett volna már egy befutó Zalaegerszegen, de akkor a hirtelen lecsapott vihar a futam megszakításához vezetett, így a célba érés is elmaradt. Most viszont egy rajttal "megérkezett" Zalaegerszegre is a Tour de Hongrie. Balaicz Zoltán e szavakat már a rajtvonalon mondta el, mellette ott volt Vigh László országgyűlési képviselő is, ketten vágták át a rajtszalagot, ezzel megnyitva a 2. szakasz pályáját.

A rajt előtt azonban volt még kérdőjel, igaz, ez reggelre tisztázódott. A szerdai nyitónap utolsó kilométerein ugyanis tömegbukás történt Szentgotthárdon, aminek egyik sérültje volt az INEOS Grenadiers Tour de France és Giro d'Italia-győztes versenyzője, a kolumbiai Egan Bernal. A magyar körverseny egyik legnagyobb esélyesének tartott kerekes azonban vállalni tudta a folytatást, viszont csapattársa, az ausztrál bajnok Luke Plapp nem volt szerencsés: agyrázódása miatt fel kellett adnia. Zalaegerszegről, a Göcseji Múzeum elől 131 kerekes vágott neki a távnak, az összetettben vezető fehér trikós holland Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla), a piros trikós szlovák Matus Stocek (ATT Investments), a zöld trikós ír Sam Bennett (BORA - hansgrohe) és fehér trikóban az összetettben a legjobb helyen álló magyar Rózsa Balázs (Epronex - Hungary Cycling Team).